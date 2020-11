Truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Nam thanh niên đeo khẩu trang, mang găng tay, đi xe máy đến phòng giao dịch ngân hàng Agribank Hóa An (TP Biên Hòa, Đồng Nai) rồi rút một vật màu đen đe dọa nhân viên để cướp tiền.

Tối 26/11, Công an TP Biên Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, truy bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở phường Hóa An, TP Biên Hòa.

Công an TP Biên Hòa khám nghiệm hiện trường, truy bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Đồng Nai. Ảnh: M.T.

Khoảng 16h15 ngày 26/11, nam thanh niên khoảng 25-30 tuổi đội mũ bảo hiểm màu xanh, mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang đi xe máy đến Phòng giao dịch ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Đồng Nai, đường quốc lộ 1K, phường Hóa An.

Sau khi để xe máy ở sân, anh ta đến quầy giao dịch rút từ balo một vật màu đen. Kẻ cướp đe dọa các nhân viên rồi nhảy vào bên trong quầy. Hai nữ nhân viên nhanh chóng bỏ chạy vào phía trong kêu cứu.

Nam thanh niên lục lọi hộc bàn để tìm tiền rồi nhanh chóng chạy ra ngoài trốn thoát. Một nhân viên bảo vệ đã cố chặn kẻ cướp nhưng bất thành.

Lãnh đạo Chi nhánh Agribank Bắc Đồng Nai xác nhận vụ việc và cho biết thời điểm này ngân hàng đã ngưng giao dịch, kẻ cướp không lấy được tiền.