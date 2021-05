Trương Quốc Lập bị vạ lây vì scandal của Trịnh Sảng

Nam diễn viên "Tể tướng Lưu gù" đăng hình ảnh làm việc đêm khuya nhưng không nhận được sự đồng cảm của công chúng. Ông chịu chỉ trích vì scandal của Trịnh Sảng.

Ngày 4/5, trang 163 đưa tin nam diễn viên Trương Quốc lập chia sẻ hình ảnh quay phim lúc 4h30 sáng với chú thích: "Kết thúc công việc, không nhớ rõ đây là lần thứ mấy làm xuyên đêm".

Tuy nhiên, không có nhiều khán giả đồng cảm với việc nam nghệ sĩ 66 tuổi vẫn miệt mài làm việc. Họ mặc định Trương Quốc Lập nhận mức thù lao cao hơn người bình thường nên không có quyền than thở.

Trương Quốc Lập đăng ảnh làm ca đêm nhưng lại nhận chỉ trích từ công chúng.

"Tôi làm một ca đêm chỉ kiếm được 100 NDT, nghệ sĩ kiếm được hàng chục đến hàng trăm nghìn NDT, có gì mà than vãn", "Sau khi biết Trịnh Sảng nhận 2,08 triệu NDT một ngày, tôi không thể đồng cảm với nghệ sĩ được nữa", "Tôi không nhắm vào Trương Quốc Lập, song khoảng cách thu nhập quá lớn nên khi nghệ sĩ than vãn tôi thấy họ thật giả tạo", là bình luận trang 163 ghi lại.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng nam diễn viên chỉ thể hiện cảm xúc cá nhân. Sau khi nhận những ý kiến trái chiều, Trương Quốc Lập tiếp tục đăng một bức ảnh làm ca đêm khác và bày tỏ: "Một đêm dài khác, tôi biết đăng lên sẽ bị chỉ trích nhưng tôi sẽ không oán hận. Vì tôi là một ông lão vui vẻ làm việc thôi".

Theo Sina, những cảm xúc tiêu cực mà công chúng dành cho nghệ sĩ xuất phát từ scandal nhận mức lương quá cao của Trịnh Sảng. Trong dự án Thiến nữ u hồn (tên mới: Chỉ hỏi kiếp này lưu luyến biển xanh), cô nhận cát-xê 160 triệu NDT cho 77 ngày quay phim, trung bình 2,08 triệu NDT một ngày, gấp hàng trăm nghìn lần so với nhân viên thông thường. Do đó, công chúng Trung Quốc cho rằng nghệ sĩ nhận được quá nhiều tiền so với giá trị họ đem lại.

Nam diễn viên bị vạ lây vì scandal của Trịnh Sảng. Trong ảnh, Trương Quốc Lập và Trịnh Sảng cùng tham gia show Tôi ở Di Hòa Viên đợi bạn.

Hiện tại, Trịnh Sảng cũng đã bị Tổng cục Thuế Trung Quốc điều tra về việc làm hợp đồng âm dương để trốn thuế. Công ty sản xuất của bộ phim là Văn hóa Bắc Kinh cũng đối mặt án phạt đầu tiên của giới chức Trung Quốc.

Theo Nhật báo Kinh tế Bắc Kinh, Tổng cục Thuế Trung Quốc đã ban lệnh cấm giao dịch chứng khoán, ký kết hợp đồng mới với công ty Văn hóa Bắc Kinh. Đội điều tra cũng được cử đến tổng kiểm tra hoạt động giao dịch kinh tế trong nhiều năm qua của đơn vị này.

Tờ báo cho biết động thái của Tổng cục Thuế đang khiến công ty Văn hóa Bắc Kinh lao đao, đứng trước nguy cơ phá sản. Từ đầu năm 2019 đến nay, báo cáo tài chính cho thấy công ty này lỗ nặng, không đủ tài chính để trả cả gốc lẫn lãi vay cho ngân hàng.

Trương Quốc Lập sinh năm 1955, nổi tiếng với vai diễn "Càn Long" trong phim Tể Tướng Lưu Gù. Ngoài ra, khán giả Việt Nam còn biết đến ông qua Khang Hy vi hành ký, Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, Đám cưới vàng, 1942. Nam diễn viên đang được yêu thích nhờ bộ phim truyền hình Tiểu đắc xá.