Trương Nghệ Mưu thắng lớn ở Kim Kê 2021

Hai tác phẩm tranh giải của Trương Nghệ Mưu tại Kim Kê lần thứ 34 giành chiến thắng ở 4 hạng mục quan trọng. Riêng "Phía trên vách núi" mang về cho ông danh hiệu Đạo diễn xuất sắc.

Tối 30/11, lễ bế mạc và trao giải Kim Kê lần thứ 34 diễn ra tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) với sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng như Ngô Kinh, Huỳnh Hiểu Minh, Tạ Đình Phong, Lý Dịch Phong, Lưu Mẫn Đào, Nghê Ni.

Hai hạng mục Nam/nữ diễn viên chính xuất sắc nhận được sự chú ý đặc biệt khi trong danh sách đề cử xuất hiện một số cái tên gây tranh cãi. Trong đêm trao giải chính thức, danh hiệu Ảnh hậu gọi tên Trương Tiểu Phỉ của Xin chào, Lý Hoán Anh.

Nữ diễn viên vào vai Lý Hoán Anh, nguyên mẫu mẹ ruột của đạo diễn Giả Linh ngoài đời thực. Diễn xuất của cô gây xúc động mạnh. Sau thành công của tác phẩm, Trương Tiểu Phỉ được gọi là "bà mẹ quốc dân", và vụt sáng lên hàng ngôi sao sau 15 năm làm nghề.

Công chiếu trong dịp Tết Nguyên đán 2021, Xin chào, Lý Hoán Anh đạt hơn 5,2 tỷ NDT, đứng đầu doanh thu phòng vé thế giới trong suốt 10 tháng, trước khi bị đánh bại bởi Hồ Trường Tân. Tác phẩm lấy đề tài về tình mẫu tử, gia đình đón nhận nhiều lời khen của giới phê bình.

Trương Tiểu Phỉ, Trương Dịch và Trương Nghệ Mưu được xướng tên cho hạng mục quan trọng nhất của lễ trao giải Kim Kê 2021. Ảnh: Sina.

Nam chính xuất sắc thuộc về Trương Dịch nhờ bộ phim Phía trên vách núi. Anh vượt qua những cái tên như Vu Hòa Vỹ, Lưu Diệp, Quách Hiểu Đông và Dịch Dương Thiên Tỉ. Tác phẩm Phía trên vách núi cũng giành thêm hai giải thưởng quan trọng nữa là Đạo diễn xuất sắc cho Trương Nghệ Mưu, và Quay phim xuất sắc của Triệu Tiểu Đinh.

Theo Sina, cả Trương Tiểu Phỉ và Trương Dịch đều lần đầu tiên được vinh danh tại Kim Kê. Phát biểu trên sân khấu, hai diễn viên không giấu được sự xúc động. "10 tuổi, tôi xem Cao lương đỏ của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. 30 năm sau, ở tuổi 40, tôi được diễn xuất trong phim của anh và giành được chiếc cúp danh giá này. Tôi chân thành cảm ơn đạo diễn Trương", Trương Dịch chia sẻ.

Trương Tiểu Phỉ nói: "Được bước lên bục vinh danh của Kim Kê là sự may mắn bất ngờ của tôi. Tôi từng nghĩ bản thân mãi không thực hiện được giấc mơ này. Nhưng thực tế đã chứng minh rằng chỉ cần kiên trì và nỗ lực vì mục tiêu của mình, tôi có thể hoàn thành bất kỳ giấc mơ nào".

Cũng tại Kim Kê 2021, một tác phẩm khác do Trương Nghệ Mưu cầm trịch là One Second mang về cho tài tử Phạm Vỹ giải Nam phụ xuất sắc. Nữ phụ xuất sắc trao cho Chu Viện Viện với vai diễn người mẹ trong Chị tôi.

Phim điện ảnh xuất sắc thuộc về tác phẩm Island Keeper, có nội dung về một đôi vợ chồng đảm nhận trọng trách canh giữ hòn đảo nhỏ ở vùng biên giới suốt 32 năm. 1921 được xướng tên cho hạng mục Kịch bản xuất sắc.

Theo Sina, đạo diễn Trương Nghệ Mưu thắng lớn ở lễ trao giải Kim Kê năm nay khi có hai tác phẩm thâu tóm đến 4 danh hiệu cá nhân danh giá.

Kim Kê là giải thưởng điện ảnh chuyên nghiệp, uy tín tại Trung Quốc, thuộc một trong 3 giải lớn của điện ảnh Hoa Ngữ cùng với Kim Tượng của Hong Kong và Kim Mã của Đài Loan. Liên hoan phim này còn được ví von là "Oscar của Trung Quốc".