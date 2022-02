Trường học xử lý như thế nào khi có ca nghi mắc Covid-19?

Thay vì tạm thời phong tỏa trường học, cho cả lớp nghỉ khi có trường hợp dương tính SARS-CoV-2, các trường ở Hà Nội khoanh vùng, chuyển học sinh diện F0, F1 sang học trực tuyến.

Ngày 8/12, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 ở Hà Nội trở lại trường. Ba ngày sau, trường học tại các huyện, thị xã cũng đón trẻ tiểu học và lớp 6 đến học tập trung. Hầu hết tỉnh, thành trong cả nước cũng đã mở cửa trường học.

Theo phản ánh của phụ huynh, trong tuần đầu tiên sau Tết Nguyên đán, nhiều trường xuất hiện học sinh dương tính SARS-CoV-2. Điều này khiến không ít người phân vân nếu có F0, học sinh lớp đó sẽ chuyển về học trực tuyến hay tiếp tục đến trường.

Học sinh lớp 1 ở huyện, thị xã ngoại thành thuộc Hà Nội trở lại trường hôm 10/2. Ảnh: Thạch Thảo.

Hà Nội: Khoanh vùng nhóm nhỏ

Trao đổi với Zing, thầy Đặng Việt Hà, Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An (Tây Hồ), cho hay trước khi đón học sinh trở lại, các trường đã dự buổi tập huấn do liên sở GD&ĐT và Y tế tổ chức, trong đó hướng dẫn biện pháp xử lý khi có ca nghi mắc Covid-19 ở trường.

Cụ thể, học sinh có biểu hiện ốm, ho, sốt được mời xuống phòng y tế để test nhanh. Nếu kết quả dương tính, em đó chuyển tới phòng cách ly. Trường báo y tế phường, mời phụ huynh đến đưa học sinh về để thực hiện cách ly, báo cáo địa phương, tiếp tục theo dõi sức khỏe, xét nghiệm PCR.

Trường xác định những em tiếp xúc gần hoặc có biểu hiện nghi mắc, thực hiện các bước tương tự, khử khuẩn phòng học.

Những em này sẽ chuyển sang học trực tuyến. Theo thầy Hà, hiện tại, trường THCS Chu Văn An bố trí buổi học online riêng do mỗi khối có khoảng 30-40 học sinh chưa đến lớp do thuộc diện F0, F1 hoặc phụ huynh chưa yên tâm. Nếu số lượng này giảm, trường sẽ gắn camera trong phòng học để các em cùng học song song với bạn bè ở lớp.

Thầy Hà Xuân Nhâm, Hiệu trưởng trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, cũng cho biết theo kịch bản trường xây dựng, khi có học sinh nhiễm SARS-CoV-2, trường cũng xác định F1 theo quy định chung và chỉ những em này chuyển sang học trực tuyến. Các học sinh còn lại trong lớp vẫn đến trường.

Nói cụ thể hơn về kịch bản xử lý, thầy Trần Văn Trọng, Hiệu trưởng trường THCS Đồng Lạc (Chương Mỹ), cho biết khi nhận tin trường có F1, trường sẽ cho học sinh đó xuống phòng cách ly, đồng thời báo y tế để xét nghiệm nhanh.

Nếu kết quả dương tính, trạm y tế sẽ có bước xử lý tiếp theo. Trong khi đó, học sinh cùng lớp ở yên, chờ khoanh vùng, xác định danh sách F1 (những em ngồi xung quanh hoặc tiếp xúc gần) rồi báo phụ huynh đến đón con về. Lớp chuyển sang phòng học khác để khử khuẩn phòng học hiện tại.

Những học sinh là F1 sẽ nghỉ học 7 ngày nếu đã tiêm đủ 2 mũi, 14 ngày nếu chưa tiêm. Sau đó, các em xét nghiệm và trở lại trường nếu kết quả âm tính.

“Trường hợp cần cho cả lớp nghỉ học, trường sẽ báo cáo, xin ý kiến từ ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19”, thầy Trọng nói thêm.

Tương tự, trường THCS - THPT Lương Thế Vinh cho học sinh có biểu hiện nghi nhiễm SARS-Cov-2 hoặc có người nhà, tiếp xúc gần mắc Covid-19 xuống phòng y tế để test nhanh.

Nếu kết quả dương tính hoặc có nguy cơ lây lan, những em tiếp xúc gần sẽ sang phòng cách ly, xét nghiệm. Các em chuyển sang học trực tuyến trong khi những học sinh còn lại di chuyển sang phòng khác, tiếp tục học bình thường.

Nếu có kết quả âm tính, học sinh vẫn tạm thời nghỉ học hôm đó, về nhà theo dõi sức khỏe, gia đình test lại. Nếu tiếp tục âm tính, hôm sau, em này đi học. Trong trường hợp dương tính, các em F1 được test lại, chuyển sang học online.

Việc cho học sinh tạm dừng đến lớp khi có ca F0 chỉ áp dụng ở nhóm nhỏ. Tuy nhiên, Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Bình thông tin hiện tại, một lớp của trường đang tạm dừng đến lớp do một học sinh đang học thì nhận thông tin người nhà mắc Covid-19. Em này test nhanh dương tính.

Kết quả khoanh vùng cho thấy số lượng F1 lớn. Phụ huynh lớp đó chưa yên tâm nên đề nghị tạm thời cho cả lớp học trực tuyến để theo dõi thêm. Trường căn cứ vào hướng dẫn của ngành y tế, nguyện vọng của gia đình học sinh, quyết định để lớp học online 3 ngày rồi sẽ xét nghiệm lại trước khi cho các em trở lại lớp.

Việc xử lý khi có ca mắc Covid-19 tại trường học ở TP.HCM được thực hiện theo hướng dẫn của sở Y tế từ đầu tháng 12/2021. Ảnh: Chí Hùng.

TP.HCM: Khoanh vùng nhanh nhất, nhỏ nhất

Tại TP.HCM, Phó giám đốc sở GD&ĐT Dương Trí Dũng cho hay mỗi cơ sở giáo dục ở bất kỳ cấp học nào, khi mở cửa trở lại đều phải có kế hoạch ứng phó với các diễn biến, tình huống phát sinh liên quan đến dịch bệnh trong quá trình dạy học để chuyển đổi trạng thái một cách phù hợp.

“Hiện nay, các bước xử lý khi trường học có F0, F1 đều thực hiện như văn bản hướng dẫn của Sở Y tế TP.HCM từ đầu tháng 12/2021. Đối tượng học sinh đã tiêm đủ vaccine Covid-19 xử lý ra sao, chưa tiêm xử lý thế nào đều thực hiện đúng như hướng dẫn”, ông Dũng nói.

Theo hướng dẫn, việc xử lý trường hợp phát hiện học sinh mắc Covid-19 tại trường gồm 4 bước.

Bước 1, giáo viên thông báo kết quả dương tính cho trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch, tổ an toàn Covid-19 của cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh. F0 được tạm thời cách ly.

Bước 2, ban chỉ đạo phòng chống dịch, tổ an toàn Covid-19 của cơ sở giáo dục phối hợp trạm y tế địa phương đánh giá tình trạng sức khỏe của F0 để có hướng xử lý tiếp theo.

Bước 3, nhà trường tạm ngưng ngay tiết học để vệ sinh khử khuẩn lớp học và xét nghiệm kiểm tra cho toàn bộ học sinh, giáo viên có mặt trong lớp (F1) bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên (mẫu gộp không quá 3 người). Các lớp học khác hoạt động bình thường.

Bước 4, ban chỉ đạo phòng chống dịch, tổ an toàn Covid-19 của cơ sở giáo dục phối hợp với trạm y tế địa phương cùng theo dõi F1 là những học sinh cùng lớp, giáo viên của F0 và đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Riêng đối với khối mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, nếu có một ca dương tính với SARS-CoV-2, toàn bộ học sinh trong cùng lớp (F1) phải cách ly tại nhà theo quy định.

Sở Y tế TP.HCM lưu ý nếu trong cùng một ngày phát hiện từ 2 trường hợp F0 trở lên ở 2 lớp học khác nhau, nhà trường cần tổ chức ngay việc xét nghiệm tầm soát.

Tuy nhiên, phó giám đốc sở GD&ĐT cho biết Bộ Y tế đã có định nghĩa mới về đối tượng F1 và cách xác định F1 nên sở giáo dục lưu ý các đơn vị phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương để xác định ca mắc bệnh, ca tiếp xúc gần một cách chính xác, trên tinh thần “khoanh vùng nhanh nhất, nhỏ nhất, ít ảnh hưởng nhất”. Y tế địa phương là cơ quan có chuyên môn xác định F0, F1 còn các trường có nhiệm vụ phối hợp.

Nhà trường không nên tự xác định F0, F1, tránh làm làm phụ huynh, học sinh hoang mang. Giả sử, trường test nhanh cho học sinh và ra kết quả 2 vạch, em này được xác định là đối tượng nghi nhiễm, chưa thể khẳng định là F0. Tiếp theo đó, trường nhanh chóng liên hệ y tế địa phương để xác định và có biện pháp xử lý.

Tương tự như vậy, việc xác định đối tượng tiếp xúc gần với F0, nhà trường có trách nhiệm quản lý, xác định ai tiếp xúc gần, ai tiếp xúc xa để nhân viên y tế xác định ai là F1 theo quy định mới của Bộ Y tế.

“Khi có diễn biến, tình huống liên quan đến dịch bệnh, nhà trường cần liên hệ, trao đổi ngay với đơn vị y tế mà mình đã kết nối trước đó để được hỗ trợ. Chỉ đơn vị y tế mới xác định ai là F0, F1 và quyết định biện pháp điều trị, cách ly”, ông Dũng nhấn mạnh.

Quy định khác nhau về test nhanh cho học sinh

Cũng theo ông Dương Trí Dũng, ngành giáo dục TP.HCM không yêu cầu phụ huynh đưa ra kết quả xét nghiệm âm tính của con trước khi đến trường.

Ngành chỉ yêu cầu phụ huynh phối hợp chặt chẽ với nhà trường, thông báo trung thực tình hình sức khỏe của học sinh, biểu hiện nghi nhiễm hoặc tình hình dịch tễ của gia đình.

Tại Hà Nội, theo ghi nhận, phụ huynh không cần xét nghiệm nhanh cho con trước khi đến lớp. Các trường chỉ hướng dẫn cha mẹ học sinh đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe của con. Nếu trẻ có biểu hiện ho, sốt, khó thở, phụ huynh không đưa con đến lớp.

Tuy nhiên, phụ huynh trường THCS - THPT Lương Thế Vinh phản ánh giáo viên chủ nhiệm gửi thông báo, đề nghị gia đình test nhanh cho con 2 lần/tuần.

Về việc này, Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Bình cho biết trường không chủ trương yêu cầu phụ huynh xét nghiệm cho con tại nhà. Thầy cho rằng có thể lớp thống nhất trong ban đại diện cha mẹ học sinh, thấy có trường hợp dương tính nên test trước để đảm bảo an toàn.

“Quan điểm của tôi là nếu gia đình có điều kiện test trước cũng tốt nhưng trường hợp bình thường, việc xét nghiệm nhanh cho học sinh tại nhà không cần thiết. Test hay không phụ thuộc vào phụ huynh”, thầy Bình nói.

Trong khi đó, tại Đồng Nai, để chuẩn bị đón học sinh tới trường, sở GD&ĐT hướng dẫn trước khi đi học trực tiếp, tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh phải thực hiện xét nghiệm Covid-19 và có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ, tính từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm. Trường hợp xét nghiệm dương tính với Covid-19 cần tiến hành cách ly, điều trị theo quy định.

Tuy nhiên, cán bộ, giáo viên, học sinh đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 ít nhất 14 ngày và trong vòng 12 tháng, hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng không phải test nhanh.

Trường hợp đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 phải có xác nhận của cơ sở thu dung điều trị, hoặc ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp xã, phường, thị trấn (với trường hợp cách ly ở nhà).

Tại Thanh Hóa, sau Tết Nguyên đán, nhiều trường đã tổ chức test nhanh tầm soát Covid-19 cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh; tuyên truyền, vận động để phụ huynh chủ động xét nghiệm cho con em mình trước khi học sinh trở lại trường học tập.