Trường học và nhiều ngôi nhà bị tốc mái do bão số 6

Ông Ngô Đức An, Phó chủ tịch UBND huyện Núi Thành, Quảng Nam, cho biết bão số 6 gây thiệt hại cho hoa màu và nhiều nhà dân tại địa phương. "Cơn lốc xảy ra ở xã Tam Tiến chiều 23/9 làm thiệt hại tài sản trường THCS Phan Bá Phiến, ngoài ra còn có 14 nhà dân bị tốc mái, sập tường. Chúng tôi tập trung người dân, cán bộ công an, quân sự khắc phục hậu quả, sớm đưa học sinh trở lại trường", ông An nói.