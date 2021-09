Trương Học Hữu không nhận cát-xê khi diễn cho TVB

Nam ca sĩ nhận lời biểu diễn trong đêm chung kết Hoa hậu Hong Kong 2021.

On đưa tin Trương Học Hữu là khách mời đặc biệt của TVB trong đêm chung kết Hoa hậu Hong Kong 2021. Sự kiện được tổ chức vào ngày 12/9.

Đây là lần đầu tiên sau 20 năm, Trương Học Hữu có dịp tái hợp tác với TVB. Anh từng có 7 lần biểu diễn tại chung kết Hoa hậu Hong Kong. Lần cuối cùng là năm 2001.

Trương Học Hữu trở lại sân khấu Hoa hậu Hong Kong sau 20 năm. Ảnh: HK01, Sina.

Theo HK01, Thiên vương Hong Kong nhận lời biểu diễn là vì tình bạn với Tăng Chí Vỹ - người giữ chức Phó tổng giám đốc, và đang thực hiện nhiều kế hoạch cứu rating cho đài TVB. Nguồn tin cho hay Trương Học Hữu không nhận cát-xê.

Trên On, Tăng Chí Vỹ chia sẻ Thiên vương Hong Kong và dàn nghệ sĩ khách mời sẽ cỗ vũ tinh thần thí sinh, cũng như mang đến cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn. Ông cho biết nhà đài dự định tổ chức chung kết Hoa hậu Hong Kong 2021 ở nước ngoài, nhưng gặp trục trặc giấy phép. Vì vậy, đài quyết định mời nhiều ngôi sao tên tuổi để bù đắp cho khán giả.

Trương Học Hữu là một trong Tứ đại thiên vương Hong Kong cùng Lưu Đức Hoa, Lê Minh và Quách Phú Thành. Họ từng làm khuynh đảo giới giải trí châu Á thập niên 1990.

Tài tử từng được mệnh danh là Ca Thần (thiên vương hát hay nhất) của Hong Kong. Trương Học Hữu nổi tiếng với rất nhiều bản hit kinh điển như Loving You A Little More Each Day, Đợi em đến hoa cũng tàn, Nụ hôn ly biệt...