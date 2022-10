Trường Giang, Nhã Phương cùng các hoa hậu giúp đỡ người dân miền Trung

Vợ chồng Trường Giang, Hoa hậu Thùy Tiên, Lương Thùy Linh đã tới những địa điểm khác nhau của miền Trung để trao quà cho các hộ dân chịu thiệt hại vì bão Noru.

Trong ít ngày qua, nhiều nghệ sĩ Việt tới các tỉnh miền Trung để giúp người dân khắc phục hậu quả do bão Noru. Đại diện truyền thông của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam cho biết ngay sau khi đêm chung kết kết thúc, các á hậu tới huyện Sơn Hà và Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi làm từ thiện. Hoa hậu Thùy Tiên, Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh cùng nhiều á hậu, người đẹp khác như Phương Anh, Ngọc Thảo, Phương Nhi… cũng góp mặt trong chuyến đi.

Dàn hoa hậu, á hậu trong chuyến từ thiện. Ảnh: Sen Vàng.

Bà Phạm Kim Dung - quản lý các hoa hậu, á hậu - cho biết tại huyện Sơn Hà, đoàn trao tặng 540 triệu đồng cho 9 hộ gia đình bị sập nhà do bão số 4. Tại huyện Ba Tơ, đoàn trao 405 triệu đồng trao cho 405 hộ dân bị thiệt hại 30% như tốc mái, sập một phần.

“Chúng tôi cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi trao trực tiếp cho 56 trường hợp ở xã Ba Vì. Phần còn lại sẽ được địa phương thực hiện tiếp”, bà Phạm Kim Dung chia sẻ. Hoạt động từ thiện của đoàn diễn ra trong 2 ngày 2-3/10. Sáng 3/10, Hoa hậu Thùy Tiên trở về TP.HCM do vướng lịch trình.

Đỗ Thị Hà cho biết: “Hành trình của cả đoàn gặp nhiều trắc trở nhưng hơn hết niềm vui của các hộ dân là động lực để chúng tôi tiếp tục. Hy vọng mọi người nhanh chóng khắc phục những ảnh hưởng của bão lũ”.

Cùng thời điểm, Trường Giang và Nhã Phương có mặt tại quê nhà Quảng Nam. Họ trao tiền mặt cho những hộ dân chịu ảnh hưởng nghiêm trọng vì bão lũ. Hình ảnh hai nghệ sĩ tới Quảng Nam giúp đỡ bà con sau đó được người dân chia sẻ trên mạng xã hội. Quản lý Trường Giang xác nhận với Zing vợ chồng nam diễn viên làm từ thiện ở Quảng Nam nhưng từ chối tiết lộ thông tin cụ thể về chuyến đi.

Theo thông tin trên trang chính thức của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, ngày 2/10, Trường Giang và Nhã Phương trao tặng 200 phần quà (mỗi phần gồm một triệu đồng tiền mặt và một áo ấm) cho người dân xã Bình Chánh, Bình Quý (huyện Thăng Bình) và xã Tam Đại, Tam Dân, Tam Lãnh, Tam Lộc, Tam An (huyện Phú Ninh). Họ cũng đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tiền sửa chữa nhà cho những hộ gia đình bệnh tật, khó khăn hoặc nhà tốc mái hoàn toàn do cơn bão số 4 gây ra.

Tại hội trường UBND xã Bình Chánh, Trường Giang chia sẻ với người dân: “Từ xưa đến giờ, đồng bào là hai tiếng gọi thân thương với em, đặc biệt dòng máu Quảng Nam. Em trân trọng và quý mến bởi đây là nơi nuôi em lớn. Thưa bà con, hôm nay vợ chồng chúng em có ít quà nhỏ gửi đến người dân bị ảnh hưởng do cơn bão Noru vừa qua”.

Trường Giang, Nhã Phương tới Quảng Nam làm từ thiện. Ảnh: Hội chữ Thập Đỏ Việt Nam.

Trong sáng 3/10, Khắc Việt có mặt tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ số tiền 500 triệu đồng. Theo Khắc Việt, qua buổi trao đổi với bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nam ca sĩ được biết Nghệ An đang là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề trong cơn bão vừa qua. Do đó, anh muốn gửi gắm số tiền 500 triệu đồng đến đồng bào, nhân dân Nghệ An để khắc phục hậu quả sau bão.



Những ngày qua, nhiều sao Việt ủng hộ đồng bào miền Trung. Ca sĩ Hòa Minzy quyên góp 300 triệu đồng vào quỹ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trước đó, các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh... chịu thiệt hại nghiêm trọng bị bão Noru tàn phá. Theo ghi nhận của phóng viên Zing, nhiều người dân Quảng Nam sống trong cảnh mất điện, tối tăm, thiếu nước sạch sau khi bão Noru đi qua.