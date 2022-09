Trường đại học ở New York đóng tất cả CLB nhằm cấm hội sinh viên LGBT

Trường Đại học Yeshiva thà tạm dừng tất cả câu lạc bộ sinh viên cũng không chấp nhận nhóm sinh viên LGBT. Đại diện nhóm sinh viên LGBT gọi đây là "chiến thuật đáng xấu hổ".

Theo Reuters, thẩm phán đã ra lệnh Đại học Yeshiva (YU), trường Do Thái giáo tại thành phố New York, chính thức công nhận một nhóm sinh viên LGBT ngay cả khi trường này cãi rằng làm như vậy sẽ vi phạm các giá trị tôn giáo của họ. Đến hôm 16/9 vừa rồi, trường thông báo tạm dừng hoạt động của tất cả các câu lạc bộ sinh viên để đối phó với lệnh tòa.

Thông báo của Đại học Yeshiva được công bố 2 ngày sau khi Tòa án Tối cao của Mỹ từ chối chặn phán quyết vào tháng 6 của Lynn Kotler, Thẩm phán bang New York. Theo phán quyết ban đầu, trường đại học phải tuân theo luật chống phân biệt đối xử của thành phố và phải công nhận câu lạc bộ có tên Y.U. Pride Alliance.

"Trường sẽ tạm dừng tất cả các hoạt động của câu lạc bộ, đồng thời từng bước tuân theo tiến trình do Tòa án Tối cao Mỹ đưa ra để bảo vệ quyền tự do tôn giáo của YU”, Đại học Yeshiva cho biết trong một email gửi đến sinh viên nhân dịp kỳ nghỉ Do Thái sắp đến.

Katie Rosenfeld, luật sư của Y.U. Pride Alliance, cho biết trong một tuyên bố rằng cô tin "học sinh sẽ nhìn thấu được chiến thuật đáng xấu hổ này và sát cánh cùng nhau trong cộng đồng”.

Bà Rosenfeld cho biết trường thà hủy bỏ tất cả hoạt động của câu lạc bộ sinh viên còn hơn chấp nhận một nhóm LGBT trong khuôn viên trường.

“(Như thể chúng ta đang) trở lại 50 năm trước khi thành phố Jackson (bang Mississippi) thà đóng cửa tất cả các bể bơi công cộng còn hơn tuân theo lệnh xoá bỏ phân biệt chủng tộc của tòa án”, bà Rosenfeld nói.

Hiện chưa rõ động thái tiếp theo của ĐH Yeshiva. Ảnh: Gaycitynews.

Theo lệnh của Tòa án Tối cao, có 4 thẩm phán bảo thủ không đồng ý và trường có thể yêu cầu tòa án New York giải quyết kháng cáo của mình.

Quy trình đăng ký câu lạc bộ sinh viên của Đại học Yeshiva kết thúc vào ngày 12/9. Câu lạc bộ Y.U. Pride Alliance được thành lập không chính thức vào năm 2018 nhưng trường nói rằng việc cấp tư cách chính thức sẽ "không phù hợp với các giá trị của kinh Torah và môi trường tôn giáo mà câu lạc bộ tìm kiếm để duy trì”.

Tranh chấp một phần xoay quanh việc Đại học Yeshiva có phải là "tổ chức tôn giáo" hay không. Nếu phải, trường được miễn Luật Nhân quyền của thành phố New York. Theo đó, luật cấm phân biệt đối xử dựa trên cơ sở khuynh hướng tính dục, chủng tộc, giới tính, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia và một số yếu tố khác.

Yeshiva là trường Đại học Do Thái Chính thống Hiện đại, có trụ sở tại Manhattan, có khoảng 6.000 sinh viên theo học các chương trình đại học và sau đại học.