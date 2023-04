Trưởng công an huyện bám theo nhóm cướp hơn 20 km

Phát hiện 4 thanh niên có dấu hiệu nghi vấn, thượng tá Nguyễn Văn Đủ đi theo đến quán giải khát rồi cùng các trinh sát bắt giữ nhóm này,

Từ trái sang là Nguyễn Văn Châu, Đặng Lâm Thái Hùng, Trần Minh Đăng và Lê Vĩnh Kỳ. Ảnh: Văn Vũ.

Ngày 19/4, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) tạm giữ Nguyễn Văn Châu (17 tuổi), Đặng Lâm Thái Hùng (16 tuổi), Lê Vĩnh Kỳ (14 tuổi) và Trần Minh Đăng (15 tuổi) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Khuya 17/4, Trần Văn Bảo (17 tuổi, ngụ xã Tân Hội) đến Công an xã Tân An báo tin về việc bị 4 người dùng hung khí khống chế cướp một xe máy tại ấp Kênh 5B. Sau khi tiếp nhận vụ việc từ Công an xã Tân An, thượng tá Nguyễn Văn Đủ, Trưởng Công an huyện Tân Hiệp, đã cùng với các trinh sát hình sự điều tra.

Chiều 18/4, thượng tá Đủ phát hiện một nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu nghi vấn chạy xe máy về hướng TP Rạch Giá. Vị trưởng công an huyện âm thầm bám theo khoảng 20 km, đến khi nhóm này ghé vào một quán giải khát ven đường tại phường Vĩnh Thông. Khi đó, thượng tá Đủ cũng vào quán rồi ngồi bàn bên cạnh, nghe nhóm này về “chiến tích” đêm hôm trước.

Nhận định đây là nhóm cướp xe máy của anh Bảo, thượng tá Đủ ra hiệu cho các trinh sát ngồi xung quanh để cùng ông khống chế 4 nghi can.

Hung khí của nhóm cướp xe máy. Ảnh: Văn Vũ.

Tại cơ quan điều tra, Châu khai đã rủ Hùng, Kỳ và Đăng đi trộm xe máy của người dân. Trước khi đi, họ chuẩn bị 2 dao tự chế với mục đích sẽ chống trả nếu bị nạn nhân phát hiện.

Thấy anh Bảo đứng cạnh xe máy trước nhà, nhóm này dùng dao khống chế nạn nhân để cướp xe máy. Sau đó nhóm của Châu thay biển số khác để sử dụng xe máy đã cướp được.

Thượng tá Nguyễn Văn Đủ cho biết ngoài vụ cướp xe máy của anh Bảo, các nghi can còn gây thêm 2 vụ trộm cắp xe máy tại TP Rạch Giá và huyện Châu Thành.