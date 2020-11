Trung úy công an thử súng khiến nam sinh viên thiệt mạng

Trung úy công an ở Hà Nội mang súng nén hơi ra quán nước để thử khiến một nam sinh viên thiệt mạng.

Camera an ninh ghi lại cảnh nam sinh Đại học GTVT trúng đạn Nam sinh 21 tuổi đang dùng điện thoại trước ngôi nhà ở Hà Nội thì trúng đạn và tử vong sau đó. Người nổ súng được xác định là cựu công an.

Chiều 3/11, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết một trung úy công an liên quan đến vụ nổ súng khiến nam sinh viên Đại học Giao thông Vận tải tử vong.

Theo tướng Xô, người này là trung úy Nguyễn Xuân T. (29 tuổi, công tác ở một huyện ngoại thành Hà Nội). "Công an Hà Nội đã ra quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với trung úy T.", người phát ngôn Bộ Công an cho hay.

Nạn nhân trước khi bị trúng đạn. Ảnh cắt từ clip.

Theo ông Xô, trước khi xảy ra vụ án, anh T. mua súng bắn chim (dạng súng nén hơi) trên mạng xã hội.

Tối 30/10, anh T. mang súng ra quán nước trên phố Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, để thử súng. Sau đó, viên đạn bên trong bắn ra, găm trúng anh Đức Anh (21 tuổi, sinh viên Đại học Giao thông Vận tải).

Chị D. (người thân nạn nhân) cho biết trước khi bị trúng đạn, anh Đức Anh đứng trước nhà, cách nơi anh T. thử súng khoảng 30 m.

"Khi Đức Anh ngồi xuống thì bị viên đạn găm trúng sườn và xuyên tim", nhân chứng kể và cho hay ngay sau đó, chị cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng nam sinh viên không qua khỏi.