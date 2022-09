Trung tâm tiếng Anh đã cam kết hoàn tiền sau khi bị phụ huynh tố

Trung tâm tiếng Anh Englishnow cam kết sẽ hoàn 50% học phí cho phụ huynh vào ngày 30/10 và 50% còn lại vào ngày 15/11.

Sau thông tin trung tâm tiếng Anh Englishnow ( thành viên tập đoàn Egroup) thu phí rồi hoãn dạy, tối ngày 14/9, đại diện Công ty Cổ phần English Now Global (thuộc tập đoàn Egroup) thông tin tới Zing, cho biết đã làm việc với phụ huynh và nhân viên công ty, lập biên bản làm việc, xác nhận nợ, cam kết trả nợ cho nhân viên. Đồng thời, phía doanh nghiệp thỏa thuận, thống nhất hoàn trả học phí cho tất cả trường hợp phụ huynh không tiếp tục cho con theo học tại trung tâm.

Phụ huynh làm việc cùng đại diện trung tâm tiếng Anh Englishnow trong buổi chiều ngày 14/9. Ảnh: NVCC.

Trả tiền theo nhiều đợt

Theo thông tin và giấy tờ đại diện Công ty Cổ phần English Now Global cung cấp, tại buổi làm việc, doanh nghiệp và phụ huynh học sinh cùng thống nhất về lộ trình hoàn trả học phí chưa được sử dụng hết. Cụ thể, lần thanh toán thứ nhất, công ty sẽ thanh toán 50% học phí của mỗi học sinh vào ngày 30/10. Lần thanh toán thứ hai sẽ vào ngày 15/11, khi đó phụ huynh sẽ nhận được 50% số học phí còn lại.

Số học phí cụ thể được xác định/đối chiếu căn cứ vào thời gian khóa học còn lại, kèm theo việc xác minh chứng từ nộp học phí do phụ huynh cung cấp.

Công ty sẽ chuyển khoản học phí vào số tài khoản do các phụ huynh chỉ định. Nếu công ty không thanh toán đúng như thỏa thuận, phụ huynh có quyền đưa vụ việc ra pháp luật.

“Công ty Egame đại diện cho tập đoàn và Englishnow gửi lời xin lỗi tới các phụ huynh, học sinh do dịch bệnh Covid-19 và hậu Covid-19 trong thời qua ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của trung tâm và yêu cầu tái cấu trúc hệ thống của tập đoàn. Vì vậy, chúng tôi chưa thể giải quyết triệt để phát sinh về học phí và dịch vụ của trung tâm cho phía phụ huynh và học sinh”, nội dung biên bản làm việc ngày 14/9 nêu.

Về vấn đề nợ lương, đại diện công ty cùng nhân viên thống nhất lộ trình thanh toán cho các nhân viên bị nợ lương bằng tiền từ tháng 1/2022 đến tháng 7/2022.

Theo đó, công ty cam kết vào ngày 25/9 sẽ thanh toán 15% tổng nợ lương và trả tiếp 30% vào ngày 25/10. Số tiền còn lại, công ty sẽ chia thành 2 đợt trả là 25/11 và 25/12, lần lượt trả 30% và 25%.

Ngoài ra, biên bản thỏa thuận nêu rõ công ty cam kết thanh toán theo đúng lộ trình đưa ra. Nếu chậm trả lương theo thỏa thuận, công ty sẽ chịu trách nhiệm đối với số tiền chậm trả tương ứng với mức lãi suất ngân hàng kể từ ngày chậm.

Các nhân viên cũng được yêu cầu tạo mọi điều kiện để công ty thanh toán các khoản nợ đúng hạn và yêu cầu công ty thực hiện đúng theo bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ.

Chậm hoàn trả vì Covid-19?

Chị V.H. - nhân viên của Englishnow - nói với Zing chị không đồng ý với phương án trả lương 4 lần do công ty đưa ra vì quá chậm. Tuy nhiên, do phần đông đều đồng ý, chị đành theo ý kiến số đông.

Thông tin thêm, đại diện Công ty Cổ phần English Now Globalcho biết lý do chậm hoàn trả phí cho phụ huynh và tiền lương nhân viên là do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ, hoạt động giáo dục mới được quay lại hoạt động bình thường khoảng 5 tháng gần đây.

“Chúng tôi cần có một lộ trình thanh toán dần cho các khoản chi phí, trong đó có lương của nhân viên và khoản hoàn phí cho phụ huynh học sinh do trung tâm tiếng Anh của chúng tôi sáp nhập và chuyển sang vị trí hoạt động mới. Chúng tôi rất xin lỗi vì những trải nghiệm không thực sự tốt của khách hàng, phụ huynh học sinh, nhân viên của chúng tôi và các bên liên quan khác bị ảnh hưởng trong thời gian vừa qua”, đại diện Công ty Cổ phần English Now Global thông tin.

Trước đó, như Zing đưa tin, sáng 14/9, nhóm phụ huynh đóng tiền nhưng con chưa được sắp xếp học cùng các nhân viên cũ bị nợ lương tập trung tại tập đoàn Egroup, công ty tổng của trung tâm Englishnow (Hà Nội), để yêu cầu ban lãnh đạo xử lý triệt để.

Các phụ huynh cho hay trung tâm tiếng Anh Englishnow đã nhận tiền nhưng không tổ chức dạy học theo kế hoạch cho học viên. Nhiều tháng nay, việc học của trẻ bị đình trệ, không có giáo viên đứng lớp. Trung tâm này cũng không thông báo để nói rõ vấn đề với phụ huynh và các học viên.

Trong khi đó, một số người là nhân viên cũ của trung tâm này cũng nói khoảng 200 nhân viên bị nợ lương và tiền bảo hiểm. Dù đã nhiều lần phản ánh và biểu tình đòi lương, nhiều người vẫn chưa nhận được tiền.