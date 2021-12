Trung tá cảnh sát hy sinh sau khi bị thanh niên chạy xe máy tông

Trong lúc làm nhiệm vụ, một trung tá cảnh sát giao thông huyện Châu Thành (Long An) bị nam thanh niên chạy xe máy tông bị thương, sau đó hy sinh tại bệnh viện.

Ngày 26/12, thượng tá Mai Thành Lục, Trưởng công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An, cho biết trung tá Dương Minh Thuần, Đội trưởng CSGT huyện Châu Thành, vừa hy sinh tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) sau 3 ngày cấp cứu do tai nạn.

Theo thượng tá Lục, khoảng 21h ngày 23/12, trung tá Thuần chỉ huy tổ công tác làm nhiệm vụ tại trung tâm huyện Châu Thành.

Lúc này, một nam thanh niên chạy xe máy tốc độ cao tông vào xe đặc chủng của trung tá Thuần khiến cán bộ cảnh sát văng xuống đường bị thương nặng.

Trung tá Thuần được cấp cứu tại bệnh viện địa phương và chuyển lên TP.HCM điều trị nhưng không qua khỏi.

Cơ quan chức năng huyện Châu Thành đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.