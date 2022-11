Trung Quốc vẫn là nơi có nhiều du học sinh đến Mỹ nhất

Theo SCMP, mặc dù số sinh viên Trung Quốc du học Mỹ giảm hơn so với năm ngoái, Trung Quốc vẫn là nơi có sinh viên du học Mỹ đông hơn bất kỳ quốc gia nào.

Mỹ đón nhiều du học sinh từ Trung Quốc hơn bất kỳ quốc gia nào. Ảnh: New York Times.

Theo khảo sát hàng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 14/11, Trung Quốc là nước có số lượng du học sinh lớn nhất tại Mỹ, bất chấp căng thẳng gia tăng giữa 2 quốc gia.

Theo khảo sát, 290.086 sinh viên Trung Quốc đã đến các cơ sở giáo dục đại học của Mỹ để học đại học, sau đại học và làm nghiên cứu sinh trong năm học 2021-2022.

Con số này thấp hơn 8,6% so với năm học trước, phần lớn do số lượng sinh viên đại học Trung Quốc đến Mỹ học đại học giảm 12,8%. Năm ngoái, Trung Quốc có 109.492 sinh viên học đại học tại Mỹ.

Mặc dù số lượng sinh viên học đại học giảm, số lượng sinh viên Trung Quốc tốt nghiệp ở Mỹ lại tăng 3,6%, lên đến 123.182 người.

Cũng theo khảo sát, một nửa sinh viên Trung Quốc đến Mỹ để học toán, khoa học máy tính, kỹ thuật và các môn "STEM" (các môn Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) khác.

Tiến sĩ Allan Goodman, Giám đốc điều hành của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), một tổ chức phi lợi nhuận thực hiện cuộc khảo sát của Bộ Ngoại giao, nhận xét số liệu này không dao động quá nhiều theo từng thời gian, cũng không phụ thuộc vào mối quan hệ ngoại giao hay căng thẳng chính trị.

Tuy nhiên, đại diện của IIE cũng không chắc chắn về lý do số lượng sinh viên hệ đại học của Trung Quốc giảm trong khi sinh viên hệ sau đại học lại tăng, dù trong những năm gần đây, hầu hết sinh viên Trung Quốc đến Mỹ để học đại học.

Sinh viên đại học giảm, sinh viên sau đại học tăng

Ông đoán rằng sinh viên Trung Quốc đến Mỹ học hệ sau đại học vì đã có thể tự quyết định, trong khi sinh viên đại học còn phải phụ thuộc nhiều cha mẹ.

"Chúng tôi hiểu nỗi lo hạn chế đi lại do Covid-19 của phụ huynh khi đưa con đi du học. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận ra nhiều người trẻ đã tốt nghiệp có sự quan tâm đến giáo dục Mỹ ở mức độ cao", công nói.

Goodman nói thêm rằng các cơ sở giáo dục tại Mỹ đã không thể tuyển sinh một cách hiệu quả sinh viên Trung Quốc do chính sách Zero Covid-19 của nước này.

"Tôi mong muốn Trung Quốc mở cửa biên giới để các trường đại học Mỹ được tuyển sinh trực tiếp tại đây", ông bày tỏ.

Chính sách Zero Covid-19 của Trung Quốc là một yếu tố cản trở các trường đại học Mỹ tuyển sinh sinh viên Trung Quốc. Ảnh minh họa: China Daily.

Yingyi Ma, giáo sư tại ĐH Syracuse và là tác giả cuốn Ambitious and Anxious: How Chinese Undergraduates Succeed and Struggle in American Higher Education (tạm dịch: Cách sinh viên Trung Quốc thành công khi học đại học Mỹ), cho rằng một lý do khác dẫn đến sự suy giảm trong số lượng sinh viên Trung Quốc tại Mỹ có thể là do nền kinh tế Trung Quốc.

"Giáo dục đại học ở Mỹ đắt hơn rất nhiều. Phần lớn sinh viên Trung Quốc kiếm tiền đi học nhờ bất động sản. Tuy nhiên, thị trường bất động sản Trung Quốc đang khó khăn, tôi tin rằng các bậc phụ huynh sẽ không dám đánh cược căn hộ cho việc học của con", bà giải thích.

Số lượng sinh viên Trung Quốc theo học hệ sau đại học tại Mỹ gia tăng sau hơn 2 năm Nhà Trắng hạn chế thị thực nghiên cứu sinh cho các công dân Trung Quốc được coi là có liên quan đến quân đội nước này.

Hạn chế này được ban hành dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump và được đương kim Tổng thống Joe Biden gia hạn. Tuy nhiên, hạn chế chỉ ảnh hưởng một số rất nhỏ sinh viên Trung Quốc đang học tập tại Mỹ.

Ngoài ra, sinh viên Trung Quốc “có nhu cầu giáo dục hợp pháp ở Mỹ” sẽ được tạo điều kiện nhất có thể, theo Ethan Rosenzweig, Phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Văn hóa và Giáo dục.

Sinh viên Mỹ đến Trung Quốc cũng giảm

Ngoài xem xét số liệu về sinh viên quốc tế, cuộc khảo sát cũng xem xét số lượng sinh viên Mỹ đi du học nước ngoài năm học 2020-2021 - năm học đầu tiên trong đại dịch Covid-19.

Trong năm học này, Trung Quốc là điểm đến phổ biến thứ 11 của sinh viên Mỹ, với 382 sinh viên, giảm 84,6% so với năm trước.

Theo khảo sát, số lượng sinh viên Mỹ du học Trung Quốc giảm đều đặn trong thập kỷ qua trước khi giảm mạnh trong đại dịch. GS Ma cũng cho rằng địa chính trị là một yếu tố ảnh hưởng đến việc số lượng sinh viên Trung Quốc và Mỹ chọn học ở nước đối phương ngày càng giảm.

Giải thích điều này, bà Ma cho biết động cơ sinh viên Trung Quốc đến Mỹ và sinh viên Mỹ đến Trung Quốc khác nhau

Theo bà, sinh viên Trung Quốc không đến Mỹ vì họ yêu nước Mỹ hoặc hứng thú với đất nước này.

"Họ đến Mỹ vì muốn lấy bằng của Mỹ", bà cho hay sinh viên có bằng đại học Mỹ có thể có được công việc tốt hơn tại Trung Quốc.

Đối với sinh viên Mỹ du học Trung Quốc, bà Ma cho hay nguyên nhân chủ yếu do hứng thú về văn hóa Trung Quốc hoặc xã hội Trung Quốc. Tuy nhiên, điều này có thể bị ảnh hưởng rất nhiều bởi căng thẳng địa chính trị.