Trung Quốc tăng cường an ninh trước thềm Đại hội đảng XX

Trong tuần này, hàng chục nhân viên thuộc lực lượng an ninh, quân đội đã được tăng cường triển khai túc trực dọc theo Đại lộ Trường An để lập các hàng rào bảo vệ, các chốt kiểm soát an ninh trước thềm Đại hội đảng XX.