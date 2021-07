Trung Quốc siết dạy thêm, các công ty giáo dục lao đao

Sau thông tin về những quy định mới của Bắc Kinh liên quan đến dịch vụ dạy thêm sau giờ học, giá cổ phiếu của các công ty giáo dục Trung Quốc lao dốc không phanh.

Theo nguồn tin của Bloomberg, Bắc Kinh đang xem xét yêu cầu chuyển các công ty gia sư thành tổ chức phi lợi nhuận. Sau thông tin, trên sàn giao dịch Mỹ, giá cổ phiếu của Tal Education Group lao dốc đến 70,8% xuống 6 USD /cổ phiếu. Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 10/2015.

Cổ phiếu giảm giá nhiều thứ hai là của Gaotu Techedu Inc. Giá lao dốc 63,26% so với một ngày trước đó xuống mức đóng cửa thấp kỷ lục 3,52 USD /cổ phiếu.

Trong khi đó, cổ phiếu của New Oriental Education & Technology Group Inc. sụt giá mạnh 54,2% xuống 2,93 USD /cổ phiếu, mức đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 2/2016.

Bloomberg đưa tin Bắc Kinh đang xem xét yêu cầu chuyển các công ty gia sư thành tổ chức phi lợi nhuận. Ảnh: China Daily.

Cả ba công ty đều đưa ra tuyên bố giống hệt nhau bằng tiếng Anh và tiếng Trung: "Các quy định chưa được công bố và công ty chưa nhận được thông báo chính thức về quy định".

Giá cổ phiếu của nhiều công ty khác cũng đồng loạt giảm giá. Mức giảm giá của cổ phiếu China Online Education Group là 43,11%, Youdao Inc. 42,8%, RISE Education Cayman Ltd. 40,5% và 17 Education & Technology Group Inc. 38,7%.

Giá cổ phiếu của Zhangmen Education Inc và Bright Scholar Education Holdings Ltd. cũng giảm lần lượt 35,22% và 10,76%.

China Online Education, RISE Education và 17 Education đưa ra các tuyên bố tương tự Tal Education, New Oriental và Gaotu. Bright Scholar không đưa ra bất cứ tuyên bố nào.