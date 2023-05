Trung Quốc sẽ có 4,5 tỷ chuyến du lịch nội địa năm nay

Sự phục hồi của du lịch nội địa Trung Quốc đã giúp tăng lợi nhuận đáng kể cho các chuỗi khách sạn quốc tế hàng đầu.

Khách du lịch Trung Quốc đại lục tại Hong Kong. Ảnh: Reuters.

Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cho biết trong dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động, người dân nước này đã thực hiện 274 triệu chuyến đi nội địa, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm 2022 và gần 20% so với năm 2019. Theo ước tính của Học viện Du lịch Trung Quốc, quốc gia tỷ dân sẽ đạt 4,5 tỷ chuyến đi du lịch nội địa trong năm nay, tăng 73% so với 2022.

Tập đoàn nghỉ dưỡng hốt bạc

Đây là mùa du lịch đầu tiên kể từ khi Trung Quốc chính thức dỡ bỏ các biện pháp hạn chế dịch bệnh Covid-19 nghiêm ngặt. Các chuyên gia cho rằng bước ngoặt này giúp đóng góp vào quá trình tăng trưởng cho ngành dịch vụ và du lịch.

Marriott, tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới, tuần này đã báo cáo lợi nhuận ròng là 757 triệu USD trong quý đầu tiên, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Trong khi đó, các chuỗi khách sạn lớn như Hilton, Hyatt và InterContinental cũng báo cáo doanh thu tăng.

Theo Nikkei Asia, lợi nhuận của các chuỗi khách sạn phần lớn nhờ vào lượng đặt phòng tăng mạnh ở Trung Quốc. Các tập đoàn khách sạn lớn đều khẳng định thị trường Trung Quốc đã phục hồi hơn 90% so với năm 2019.

"Lợi nhuận của chúng tôi tăng nhờ số lượng đặt phòng lớn từ khách nội địa trong bối cảnh nhu cầu du lịch nước ngoài tại Trung Quốc vẫn chưa đạt được hết công suất”, Giám đốc Tài chính (CFO) Marriott, ông Leeny Oberg cho biết.

Goldman Sachs nhận định tín hiệu tích cực từ du lịch nội địa báo hiệu tốt cho sự phục hồi tiêu dùng và dịch vụ tại Trung Quốc trong những tháng tới, bất chấp đà tăng trưởng sản xuất yếu đi. Tổ chức tài chính này dự đoán nền kinh tế số 2 thế giới sẽ tăng trưởng GDP năm 2023 lên 6%.

Phục hồi không đồng đều

Tuy nhiên, sự bùng nổ của du lịch nội địa Trung Quốc đã tạo ra sự phục hồi không đồng đều. Các điểm đến chủ yếu dựa vào khách du lịch quốc tế như Thượng Hải hoặc Thâm Quyến đã báo cáo mức chi tiêu thấp từ du khách. Trong khi đó, những địa điểm phụ thuộc vào du lịch nội địa lại ghi nhận doanh thu tăng cao.

Hành khách chờ lên tàu tại ga đường sắt Hồng Kiều. Thượng Hải. Ảnh: Reuters.

Nikkei Asia đánh giá sự tăng trưởng của du lịch nội địa Trung Quốc một phần nhờ vào tần suất cao của các chuyến công tác trong nước.

Các chuyên gia cũng nhận định thị trường du lịch tại Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung đang ở trong giai đoạn phục hồi nhanh hơn so với Mỹ và châu Âu.

Du lịch châu Á trên đà tăng trưởng

Một báo cáo của Tuniu - công ty du lịch của Trung Quốc - cho biết các điểm đến nước ngoài bao gồm Thái Lan, New Zealand và Maldives vẫn là những lựa chọn phổ biến đối với du khách Trung Quốc.

Theo báo cáo, việc dỡ bỏ các hạn chế đi lại liên quan đến Covid-19 tại Trung Quốc là một bước quan trọng và sẽ giúp phục hồi ngành du lịch ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Năm 2019, số lượng khách du lịch Trung Quốc ra nước ngoài là 169 triệu người, chiếm gần 1/5 tổng chi tiêu du lịch toàn cầu. Việc nối lại các tour du lịch nước ngoài theo nhóm từ Trung Quốc sẽ không chỉ giúp phục hồi ngành du lịch nói chung mà còn mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh của các công ty lữ hành nội địa và quốc tế.

Công ty quản lý tài sản Vontobel cho biết họ tin rằng sự phục hồi của du lịch Trung Quốc sẽ tăng tốc, mang lại lợi ích cho các công ty phục vụ người tiêu dùng nội địa thông qua giải trí và thương mại điện tử, cũng như các doanh nghiệp tập trung vào du lịch ở Trung Quốc và khắp châu Á.