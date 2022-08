Trung Quốc rúng động vì cô gái bị bạn trai cán ôtô liên tiếp qua người

Một người đàn ông họ Zhang đến từ Đường Sơn (tỉnh Hà Bắc) bị cảnh sát bắt giữ do lái xe hơi đâm bạn gái và cán qua cơ thể của người phụ nữ này nhiều lần đến chết

Theo thông tin từ cảnh sát, sự việc diễn ra vào buổi trưa 2/8, trước cổng một hồ bơi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là đôi bên xảy ra tranh cãi, Global Times đưa tin.

Dù được đưa đến bệnh viện và cấp cứu kịp thời, nạn nhân họ Wang không qua khỏi. Thủ phạm tên Zhang bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây án, nhưng nhanh chóng bị bắt giữ vào chiều cùng ngày.

Một số nhân chứng kéo nạn nhân đến chỗ an toàn trước khi gọi xe cấp cứu. Ảnh: Weibo.

Theo đoạn video trích xuất từ camera an ninh, thủ phạm cố tình đâm nạn nhân bằng một chiếc xe SUV màu trắng tại bãi gửi xe. Một số nhân chứng cố gắng can thiệp để đưa Wang đến nơi khác an toàn.

Thế nhưng, Zhang lao xe thẳng vào những người này khi họ nỗ lực giải cứu nạn nhân, đồng thời cán liên tiếp qua bạn gái bị bất tỉnh ít nhất 3 lần nữa. Một vết tròn lớn được nghi là máu ở vị trí xe của thủ phạm đi qua.

Cảnh sát cho biết vụ việc đang được điều tra thêm. Một nhân viên bể bơi cho biết nạn nhân là nhân viên tại đây. Trước khi sự việc xảy ra, Wang vẫn làm việc bình thường.

Vụ án đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người chỉ trích sự tàn nhẫn của thủ phạm, đồng thời đặt câu hỏi về sự quản lý của chính quyền địa phương, đặc biệt trong bối cảnh vụ quấy rối và đánh đập phụ nữ tại một nhà hàng ở Đường Sơn hồi tháng 6 vẫn còn gây bức xúc.

“Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào sau khi xem đoạn video. Từ vụ tấn công tại nhà hàng cho đến vụ này, tôi có thể thấy nhóm yếu thế bất lực như thế nào trong cái xã hội này”, một tài khoản để lại bình luận.

Vụ bạo lực ở Đường Sơn gây phẫn nộ dư luận nhưng phụ nữ vẫn phải tự bảo vệ mình sau đó. Ảnh: Straits Times.

Người khác nhận xét rằng chính phủ Trung Quốc luôn muốn nâng tỷ lệ kết hôn và sinh đẻ cao hơn, “nhưng lại không tạo một môi trường an toàn cho phụ nữ.

Ngày 10/6, vụ tấn công nhóm 4 phụ nữ ở Đường Sơn gây chấn động khắp Trung Quốc, làm dấy lên sự phẫn nộ từ những phụ nữ luôn phải hứng chịu sự quấy rối và bạo lực dựa trên cơ sở giới.

Đoạn phim về vụ việc nêu trên cho thấy 4 nạn nhân bị giật tóc, đá, tát và xô ngã xuống đất. Nguyên nhân bởi một trong số các cô gái phản đối việc bị quấy rối tình dục bởi nhóm đàn ông.

2 nạn nhân phải nhập viện. 9 nghi phạm bị bắt giữ. Một phó cảnh sát trưởng bị sa thải và 5 sĩ quan bị điều tra vì có dấu hiệu bao che tội phạm. Tuy nhiên, tất cả điều đó không thể xoa dịu sự tức giận của công chúng.