Trung Quốc phản ứng khi tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan

Trung Quốc ngày 20/7 đã chỉ trích Washington sau khi tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan.

Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông của Trung Quốc ngày 20/7 cho biết họ đã điều lực lượng hải quân và không quân để “theo dõi cũng như giám sát toàn bộ quá trình” khi tàu khu trục USS Benfold đi qua eo biển Đài Loan, AFP đưa tin.

“Các hành động khiêu khích và phô trương của Mỹ chứng tỏ rằng nước này gây ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, đồng thời gây ra rủi ro” trong khu vực, người phát ngôn của chiến khu, đại tá Shi Yi, cho biết.

Ông nói thêm các lực lượng Trung Quốc luôn "cảnh giác cao độ để kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia".

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là lãnh thổ của mình và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất.

Tàu khu trục USS Benfold. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Trong khi đó, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết họ đã giám sát chặt chẽ đường đi của tàu khu trục và "tình hình vẫn bình thường".

Trước đó, hôm 19/7, tàu khu trục USS Benfold đã "có chuyến đi quá cảnh ở eo biển Đài Loan... qua các vùng biển quốc tế", Hạm đội 7 Hải quân Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

"Con tàu đi qua một hành lang ở eo biển nằm ngoài lãnh hải của bất cứ quốc gia ven biển nào", theo thông báo.

Chuyến quá cảnh qua eo biển Đài Loan diễn ra chỉ ba ngày sau khi USS Benfold di chuyển gần quần đảo Trường Sa ​​thuộc chủ quyền của Việt Nam để thực thi quyền tự do hàng hải trên Biển Đông.

Mỹ thường xuyên thực hiện “hoạt động tự do hàng hải” ở Biển Đông để thách thức những yêu sách chủ quyền phi pháp do Trung Quốc áp đặt. Trong khi đó, Trung Quốc nói không cản trở tự do hàng hải hoặc hàng không, cáo buộc Mỹ cố tình gây căng thẳng.