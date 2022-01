Trung Quốc khẩn trương tiếp tế cho 13 triệu dân bị phong tỏa

Khoảng 13 triệu dân Tây An - thủ phủ tỉnh Thiểm Tây - đang trải qua đợt phong tỏa nghiêm ngặt do làn sóng lây nhiễm Covid-19. Hôm 1/1, thành phố ghi nhận 122 ca nhiễm mới, trong khi cả nước có thêm 131 ca cộng đồng. Theo Financial Times, đây là thời điểm Trung Quốc đối mặt với khó khăn lớn nhất kể từ lần bùng dịch đầu tiên ở Vũ Hán. Ảnh: Xinhua.