Trung Quốc đòi Mỹ ngưng can thiệp Olympic Bắc Kinh

Trong cuộc điện đàm ngày 27/1, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với người đồng cấp Mỹ rằng Washington phải "ngưng can thiệp" vào Thế vận hội mùa đông sắp tới.

“Ưu tiên cấp bách nhất lúc này là Mỹ nên ngừng can thiệp vào Thế vận hội mùa đông tại Bắc Kinh”, ngoại trưởng Trung Quốc nói. Sự kiện sẽ diễn ra vào tháng 2 tới.

Trước đó, vào tháng 12/2021, Nhà Trắng thông báo tẩy chay ngoại giao đối với Olympic Bắc Kinh 2022, nhưng các vận động viên Mỹ vẫn đến Bắc Kinh thi đấu. Một số quốc gia khác, bao gồm Anh, Australia và Canada cũng tuyên bố tẩy chay ngoại giao đối với sự kiện này.

Trong cuộc gọi, ông Vương Nghị cũng trao đổi với ông Blinken về khủng hoảng Ukraine. Ngoại trưởng Trung Quốc nói những quan ngại an ninh của phía Nga "cần được xem xét nghiêm túc".

"Các bên cần hoàn toàn từ bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh, để hình thành một cơ chế an ninh cân bằng, hiệu quả và bền vững cho châu Âu, thông qua đàm phán", ông Vương Nghị nói. "Do đó, những quan ngại hợp lý của Nga về an ninh cần được xem xét nghiêm túc để giải quyết".

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị yêu cầu Mỹ "ngừng đùa với lửa". Ảnh: Islam Times.

Bên cạnh đó, ông Vương Nghị cũng yêu cầu Washington “ngừng đùa với lửa” về vấn đề Đài Loan, AFP đưa tin ngày 27/1.

Trước đó, trong sáng ngày 25/1 (giờ địa phương), phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức đã gặp và làm việc với 17 nghị sĩ Mỹ, khi ông quá cảnh tại Los Angeles trong chuyến đi đến Honduras.

Tuần trước, Trung Quốc phản đối việc Mỹ cho phép ông Lại quá cảnh tại Los Angeles, nói rằng hành động này vi phạm nguyên tắc "một Trung Quốc".