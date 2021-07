Trưng dụng căn hộ mẫu ở Thuận Kiều Plaza làm nơi nghỉ ngơi cho bác sĩ

Tòa nhà Thuận Kiều Plaza được khởi công xây dựng năm 1994, do Công ty Xây dựng thương mại Sài Gòn 5 (thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn) và một doanh nghiệp của Hong Kong liên doanh đầu tư. Đến năm 2015, Thuận Kiều Plaza được Công ty Cổ phần đầu tư An Đông (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) mua lại và đổi tên thành The Garden Complex.