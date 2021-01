Trùm giang hồ Bình 'Vổ' bị bắt

Công an Thái Bình đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (tức Bình “Vổ”, 45 tuổi, trú xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Bình "Vổ" đã bị công an bắt tạm giam. Ảnh: M.X.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Cảnh sát bắt Bình “Vổ” để làm rõ vụ gây rối trật tự xảy ra ngày 16/9/2019 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Phụ.

Tuy nhiên, chi tiết vụ việc này chưa được cơ quan điều tra công bố.

Công an Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo tìm hiểu, ngoài vợ chồng Đường “Nhuệ” và Cường “Dụ”, Bình "Vổ" là đại ca giang hồ khét tiếng ở Thái Bình. Bình và đàn em hoạt động trong nhiều lĩnh vực như cờ bạc, bảo kê.