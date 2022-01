Trùm cuối 'Squid Game' và niềm tự hào của Hàn Quốc

Nam diễn viên Oh Yeong Su là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên chiến thắng giải Quả cầu Vàng ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc trong phim truyền hình thể loại chính kịch.

Ngày 9/1, Lễ trao giải Quả cầu Vàng 2022 đã diễn ra một cách kín đáo tại Mỹ. Ở mảng phim truyền hình, ông Oh Yeong Su đã thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc thể loại chính kịch cho vai diễn trùm phản diện trong Squid Game.

Nam diễn viên là người Hàn Quốc đầu tiên chiến thắng hạng mục này. Chiến thắng càng thêm sức nặng khi ông đã 78 tuổi và trải qua phần lớn sự nghiệp chỉ đóng các vai phụ phim điện ảnh, truyền hình. Khán giả Hàn Quốc quen thuộc với Oh Yeong Su qua các vai diễn nhà sư khắc khổ.

Niềm tự hào của Hàn Quốc

Ngàu 10/1, The Korea Herald đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã gửi lời chúc mừng thành công của nam diễn viên Oh Yeong Su cũng như đoàn phim Squid Game sau chiến thắng ở Quả cầu Vàng 2022. Trong thư chúc mừng, ông Moon viết: “Sự nghiệp diễn xuất kéo dài hơn nửa thế kỷ của ông Oh sau cùng đã vượt khỏi lãnh thổ Hàn Quốc, vượt qua khác biệt văn hóa và để lại dấu ấn cảm xúc đậm sâu với khán giả quốc tế”.

Khoảnh khắc ông Oh Yeong Su được xướng danh trên sân khấu Lễ trao giải Quả cầu Vàng 2022. Ảnh: Yonhap.

“Tôi xin được bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn tới nam diễn viên Oh Yeong Su, hay còn được biết đến với cái tên thân thương ‘Lão Gganbu’”, Tổng thống Moon Jae In viết. Trong Squid Game, ở thử thách chơi bắn bi, Gi Hun và Il Nam đã coi nhau là “gganbu” - tức người đồng minh, chiến hữu hay đồng đội luôn sát cánh bên nhau thuở còn thơ bé.

Cùng ngày, nam diễn viên Lee Jung Jae cũng đăng lên Instagram cá nhân bức ảnh chụp cùng ông Oh Yeong Su cùng lời chúc mừng chiến thắng của bạn diễn. Anh viết: “Chúc mừng cụ Il Nam. Được đóng phim cùng một người tiền bối, một người thầy như bác với cháu là một niềm hãnh diện lớn lao”.

Reuters dẫn lời nam diễn viên Oh Yeong Su bày tỏ cảm xúc sau chiến thắng ở Quả cầu Vàng 2022: “Sau khi hay tin, lần đầu tiên trong đời tôi nói với bản thân ‘Chú mình cũng được phết đấy nhỉ’”. Phát biểu của ông Oh được công bố thông qua đại diện Netflix.

Nam diễn viên chia sẻ: “Chúng ta không còn nhỏ bé giữa thế giới này, mà đã hiên ngang là một phần của nó. Với sự trân trọng dành cho nền văn hóa của chúng ta và tình yêu đậm sâu với gia đình tôi, xin dành lời cảm ơn tới khán giả toàn thế giới. Xin chúc các bạn một cuộc đời êm đẹp”.

Dấu son chói sáng ở bên kia con dốc cuộc đời

Trong Squid Game, nam diễn viên Oh Yeong Su thủ vai Oh Il Nam hay Người chơi số 001. Không muốn sống những ngày cuối đời trong cảnh khốn cùng vì đau ốm, bệnh tật và đói khổ, ông Il Nam quyết định tham gia trò chơi sinh tồn. Oh Il Nam cùng nhân vật chính Seong Gi Hun (Lee Jung Jae) đã nương tựa vào nhau và vượt qua nhiều thử thách.

Bức ảnh chụp ông Oh Yeong Su và tài tử Lee Jung Jae khi thực hiện bộ phim Squid Game. Ảnh: Netflix.

Khi họ bị đặt vào tình thế một mất một còn, Il Nam đã hy sinh để Gi Hun được sống. Nhưng khi trò chơi hạ màn, Gi Hun phát hiện ra Il Nam mới chính là trùm cuối đã đổ tiền bạc xây dựng nên trò chơi vô nhân tính khiến hàng trăm người chết thảm. Đây là tình tiết mang tính bước ngoặt, thay đổi toàn bộ cục diện bộ phim.

Màn hóa thân của nam diễn viên Oh Yeong Su đã tạo ra một nhân vật Il Nam đầy sức nặng. Một mặt, khán giả không muốn tin ông lão hiền lành, khắc khổ mình từng yêu mến lại là một con quỷ máu lạnh. Mặt khác, họ chấp nhận cú xoay chuyển tình huống bất ngờ bởi nó không hề mâu thuẫn với những gì bộ phim xây dựng.

Khán giả có thể thích, có thể ghét nội dung hay quan điểm phê phán hiện thực của Squid Game, nhưng họ không thể phủ nhận diễn xuất thuyết phục của dàn diễn viên chính, đặc biệt là ông Oh Yeong Su. Nhân vật Oh Il Nam là dấu son chói sáng trong sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên khi đã ở phía bên kia con dốc cuộc đời.

Sự nghiệp gắn liền với các vai diễn nhà sư

Nam diễn viên Oh Yeong Su khởi nghiệp với vai trò nghệ sĩ kịch nói từ những năm 1960. Theo chia sẻ của nam diễn viên, tới nay, ông đã góp mặt vào trên dưới 200 vở diễn. Phần lớn sự nghiệp và thành tựu diễn xuất của ông Oh gắn liền với sân khấu kịch. Năm 1994, ông Oh Yeong Su nhận giải Beaksang đầu tiên cho vai diễn trong vở kịch Defend and Defend (tên tạm dịch).

Ông Oh Yeong Su diễn xuất trong Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring. Ảnh: IMDb.

Ngoài sân khấu kịch, ông Oh Yeong Su cũng tham gia diễn xuất trong một số dự án điện ảnh và truyền hình. Ông có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim The Sea Village (1965). Năm 1981, ông lấn sân sang truyền hình với vai diễn trong bộ phim lịch sử The First Republic. 57 năm qua, ông Oh đã đóng hàng chục tác phẩm điện ảnh, truyền hình nhưng thường chỉ ở các vai phụ ít được chú ý.

Trước Squid Game, vai diễn nổi tiếng nhất của ông Oh Yeong Su trên trường quốc tế chính là nhân vật nhà sư trong tác phẩm Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring (2003) do Kim Ki Duk đạo diễn. Trong phim, ông hóa thân thành một nhà sư tu tập cùng cậu học trò trong ngôi chùa gỗ đơn sơ cất giữa hồ, bốn bề là non xanh núi thẳm.

Cũng trong năm 2003, nam diễn viên thủ vai sư trụ trì ở tác phẩm A Little Monk của đạo diễn Joo Kyung Jung. Bộ phim là một trong mười tác phẩm điện ảnh hay nhất năm 2003 do Hiệp hội Phê bình điện ảnh Hàn Quốc bình chọn.

Hai nhân vật này đã gắn liền hình ảnhông Oh Yeong Su với vai diễn nhà sư có vẻ ngoài khắc khổ nhưng trí tuệ cao minh, luôn dùng sự thông thái để dạy dỗ và cảm hóa những người học trò non dại. Trong các năm 2009 và 2012, ông Oh Yeong Su tiếp thục đảm nhận các vai nhà sư trong chùm phim Queen Seondeok (2009), The Return of Iljimae (2009) và God of War (2012).