Trùm buôn lậu khai chi tiền cho cựu thiếu tướng đi chơi golf

Phan Thanh Hữu nói khi cựu thiếu tướng Lê Văn Minh thi thoảng vào TP.HCM để chơi golf, Hữu đưa cho ông Minh 150-200 triệu đồng mỗi tháng.

Sáng 14/7, đại diện VKS quân sự Bộ đội Biên phòng sẽ nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với 2 cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh và 12 bị cáo khác trong vụ nhận hối lộ để bảo kê cho trùm buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu.

Trong vụ án này, ông Hữu (65 tuổi) được tòa triệu tập từ nơi tạm giam của Công an tỉnh Đồng Nai với tư cách nhân chứng. Hồi tháng 2/2021, ông Hữu bị bắt giữ rồi khởi tố do liên quan vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 2.800 tỷ đồng .

Theo cáo buộc, bị cáo Lê Văn Minh thông qua vợ và con gái đã nhận hối lộ khoảng 6,9 tỷ đồng để bảo kê, giúp đỡ ông Hữu buôn lậu xăng dầu sang Campuchia. Khi đưa tiền, ông Hữu đều thông qua con trai là Phan Lê Hoàng Anh, chuyển vào tài khoản của bà Liên (vợ ông Minh) 750 triệu đồng và đưa trực tiếp 450 triệu đồng.

Ngoài ra, từ tháng 3/2020 đến tháng 8/2020, ông Hữu trực tiếp đưa tiền mặt mỗi tháng 450 triệu cho bị cáo Lê Văn Minh tại nhiều địa điểm ở TP.HCM. Ngày 4/8/2020, ông Hữu còn chuyển vào tài khoản chị Linh (con gái ông Minh) 500 triệu đồng.

Bị cáo Lê Văn Minh (áo đen). Ảnh: Thông tấn Quân sự.

Trả lời luật sư tại phiên thẩm vấn chiều 13/7, ông Hữu khai mình và cựu thiếu tướng Lê Văn Minh góp chung tiền để kinh doanh tàu cá. Sau khi có lợi nhuận, ông Hữu đưa tiền lời là 1,25 tỷ đồng cho bà Liên và con gái ông Minh để đi làm công đức.

“VKS cáo buộc ông Minh nhận 6,9 tỷ đồng . Vậy khoản nào ông tặng ông Minh đi chơi golf, còn khoản nào hối lộ?”. Trả lời luật sư, ông Hữu cho biết khi đơn vị của ông Lê Văn Minh làm nhà thờ, ông Hữu nói “hàng tháng anh sẽ bao hết cho em”.

Ông Hữu còn cho rằng khi cựu thiếu tướng Lê Văn Minh thi thoảng vào TP.HCM để chơi golf, ông ta đưa cho ông Minh 150-200 triệu đồng mỗi tháng. Còn lại số tiền 400 triệu đồng thì ông Hữu đưa cho bị cáo Minh để đúc chuông, làm trần và cửa gỗ nhà thờ.

Ngoài những lời khai trên, ông Hữu nói mình không đưa hối lộ hàng tháng 500 triệu đồng với tổng số tiền 6,9 tỷ đồng cho bị cáo Minh như cáo trạng quy buộc.

Trong vụ án, ông Lê Văn Minh bị truy tố về tội Nhận hối lộ, quy định tại Điểm a, Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự. Phan Thanh Hữu là bị can trong vụ án buôn lậu xăng do Công an Đồng Nai thụ lý.

Còn bà Liên và chị Linh đã nhận tiền, nhưng không biết đó là khoản mà Phan Thanh Hữu đưa hối lộ cho ông Lê Văn Minh. Sau khi xét ý thức, động cơ, tính chất mức độ hành vi, VKS thấy không cần thiết phải xử lý hình sự.