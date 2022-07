Trùm buôn lậu khai bị cựu đại tá biên phòng đe dọa vì giảm tiền hối lộ

Phan Thanh Hữu khai sau khi giảm mức tiền hối lộ cho chỉ huy trưởng biên phòng, ông ta bị cựu đại tá Nguyễn Thế Anh đe dọa, xúi người khác bắt giữ.

Chiều 13/7, nhân chứng Phan Thanh Hữu (65 tuổi, đang bị tạm giam trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng ở Đồng Nai) tiếp tục được luật sư thẩm vấn về cáo buộc đưa hối lộ hàng tỷ đồng cho cựu sĩ quan biên phòng để nhờ bảo kê việc buôn hơn 198 lít xăng lậu.

Trong phiên xét hỏi cuối buổi sáng cùng ngày, ông Hữu khai khoảng tháng 10/2020, ông ta biết cựu đại tá Nguyễn Thế Anh chuyển từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang.

Cho rằng với vị trí công tác mới đó, ông Thế Anh không còn giúp đỡ cho việc buôn lậu nữa, nên ông Hữu đã cắt giảm mức tiền hối lộ chỉ huy trưởng biên phòng từ 60.000 USD và 950 triệu đồng mỗi tháng còn 10.000 USD .

Tuy nhiên, ông Hữu khai tại tòa rằng sau khi bị giảm tiền hối lộ, ông Thế Anh đã gọi điện thoại hỏi: "Anh muốn gì?". Nghĩ mình bị cựu đại tá đe dọa, ông Hữu lo lắng nên trùm buôn lậu tiếp tục chi tiền.

Bị cáo Nguyễn Thế Anh (trái) và nhân chứng Phan Thanh Hữu.

"Có một tháng tôi về quê, Anh gọi 3 lần tôi không nghe máy vì sóng yếu. Sau đó, Thế Anh gọi dọa anh muốn gì. Tôi nói về quê, ngày mai anh bảo đệ của anh đến giải quyết chứ không phải muốn gì. Thế Anh dọa, nên tôi phải đưa, nếu không anh ấy xúi người khác bắt tôi thì sao", ông Hữu trình bày tại phiên tòa.

Ngoài những lời khai trên, bị can Phan Thanh Hữu còn khai từ khi quen biết và được ông Thế Anh giúp đỡ, việc buôn lậu xăng dầu sang Campuchia diễn ra suôn sẻ. Thậm chí, khi ông Thế Anh chuyển công tác về tỉnh Kiên Giang, các tàu chở hàng lậu không bị lực lượng chức năng bắt giữ lần nào.

Bị cáo Nguyễn Văn An (em họ ông Nguyễn Thế Anh) khi được xét hỏi, đối chất tiếp tục cho rằng mình bị ép ký vào biên bản. An khai sau khi trốn sang Lào và bị bắt, bị cáo được di lý về đến Đồng Nai và được lấy lời khai trong đêm. An cho rằng quá trình khai báo, tâm lý mình bị hoảng loạn.

An thừa nhận đã nhận khoảng 900 triệu đồng từ ông Phan Thanh Hữu. Tuy nhiên, bị cáo nói đó là "tiền cà phê" mà Hữu nhờ An giúp tiếp cận ông Nguyễn Thế Anh, không thừa nhận là nhận tiền hối lộ giúp cho ông Thế Anh.

Còn ông Nguyễn Thế Anh khi tham gia xét hỏi đã phủ nhận những lời khai của ông Hữu. Trong đó, ông Thế Anh cho rằng mình không bàn bạc, không nhận tiền hối lộ từ Phan Thanh Hữu và không biết, không có số điện thoại của ông Hữu. Ngoài ra, ông Thế Anh cũng phủ nhận đã nhờ em họ Nguyễn Văn An nhận tiền hối lộ từ trùm buôn lậu xăng dầu để chuyển cho ông ta.

Một tàu chở xăng dầu lậu của Phan Thanh Hữu.

Theo cáo trạng, từ tháng 3 đến tháng 8/2020, Phan Thanh Hữu đã chi hối lộ cho ông Nguyễn Thế Anh 360.000 USD và 5,7 tỷ đồng . Sau khi Nguyễn Thế Anh về làm Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, từ tháng 9/2020 đến tháng 1/2021, ông Hữu tiếp tục chi cho đối phương 50.000 USD .

Trong vụ án, ông Nguyễn Thế Anh bị truy tố về 2 tội Nhận hối lộ và Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Còn Nguyễn Văn An bị xét xử tội Nhận hối lộ. Hiện Phan Thanh Hữu là bị can trong vụ án buôn lậu xăng do Công an Đồng Nai thụ lý.

Phiên tòa đang tiếp tục phần thẩm vấn.