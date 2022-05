Trộm xe 70 triệu đồng nhưng mang bán 1 triệu đồng

Nguyễn Đình Thắng đã trộm chiếc xe đạp nhãn hiệu Peugeot (trị giá khoảng 70 triệu đồng). Điều đáng nói, sau khi lấy trộm được xe, Thắng đã mang bán với giá 1 triệu đồng.

Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Thắng (SN 1967, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản theo Điều 173 BLHS năm 2015.

Trước đó, Công an quận Đống Đa nhận được đơn trình báo của bà N. (trú quận Đống Đa) về việc khoảng 17h15 ngày 7/5, bà N. có đến cửa hàng thực phẩm ở số 141 Ô Chợ Dừa bằng chiếc xe đạp nhãn hiệu Peugeot (trị giá khoảng 70 triệu đồng).

Bị can Nguyễn Đình Thắng. Ảnh: CAHN.

Sau khi vào mua hàng xong, bà N. phát hiện chiếc xe đạp bị trộm nên đã đến cơ quan công an để trình báo. Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng xác minh điều tra, trích xuất camera an ninh truy bắt đối tượng.

Đến ngày 13/5, Nguyễn Đình Thắng đã đến cơ quan công an xin đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp. Thắng khai, sau khi trộm được xe, anh ta đã mang bán với giá... 1 triệu đồng.

Theo hồ sơ, bị can Nguyễn Đình Thắng có 5 tiền án, trong đó có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Hiện, Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ gửi tới các cơ quan tố tụng để xử lý đối tượng theo quy định.