Trộm heo đất có 300 triệu đồng trong chung cư cao cấp

Xuống tầng hầm tòa chung cư cao cấp ở TP.HCM, Thành trộm điện thoại, heo đất có khoảng 300 triệu đồng trong ôtô của một phụ nữ.

Ngày 9/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với Đinh Trung Thành (SN 2002, ngụ TP.HCM) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, chiều 7/9, bà L.N. đỗ ôtô tại tầng hầm tòa nhà chung cư cao cấp trên địa bàn phường 22.

Sáng 9/9, bà N. xuống kiểm tra ôtô thì phát hiện mất con heo đất chứa số tiền khoảng 300 triệu đồng cùng số tiền mặt khoảng một triệu đồng, ĐTDĐ iPhone 13…

Thành (áo hồng) được đưa đến hiện trường thực nghiệm.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm trích xuất camera an ninh để điều tra, truy xét nghi phạm gây án.

Theo camera, khoảng 9h27 ngày 8/9, một thanh niên tóc dài không rõ lai lịch đi bộ, đeo khẩu trang, mặc áo thun ngắn tay màu đen có sọc trắng trên vai áo, quần dài màu đen, đi giày màu đen, đeo ba lô màu đen dáng người ốm mở cốp sau và cửa bên phải ôtô của bà N. lấy đồ vật trong xe rồi bỏ đi.

Ngày 30/9, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án trộm cắp tài sản để điều tra truy xét nghi phạm.

Chiều 24/10, trinh sát ập vào căn nhà trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, bắt giữ Đinh Trung Thành.

Tại cơ quan công an, Thành khai không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định nên nảy sinh ý định đi trộm tài sản. Đến tầng hầm tòa chung cư cao cấp trên, nghi phạm thấy ôtô chị N. nên trộm tài sản.

Sau đó, Thành dùng tiền lấy trộm được thuê khách sạn trên địa bàn thành phố Thủ Đức để lẩn trốn. Đến đầu tháng 10, Thành thuê phòng trọ tại đường Nguyễn Văn Hưởng để ở.

Thành khai đã dùng tiền trộm cắp để mua một máy tính xách tay, máy in màu, máy may, mua bản quyền phần mềm đồ họa, trả tiền thuê nhà trọ và tiền sinh hoạt hàng ngày.