Trộm dữ liệu camera an ninh rồi 'rinh' két sắt có 300 triệu đồng

Nhận lắp đặt, sửa chữa hệ thống camera an ninh cho một công ty thương mại, Vương đã tranh thủ quan sát các nơi để tài sản chờ cơ hội ra tay.

Chiều 19/5, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Vương (SN 1990, trú phường Hoà Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 16/5 Công an phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) tiếp nhận trình báo của anh P.P.T. (trú Điện Bàn, Quảng Nam) về việc: Khoảng 1h cùng ngày, cửa hàng đặc sản Hương Đà (ngã tư đường Hồ Nghinh - Võ Văn Kiệt, phường Phước Mỹ) của Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Nhân Định bị trộm két sắt có gần 300 triệu đồng, 1 đầu ghi dữ liệu camera.

Tang vật vụ trộm do Vương thực hiện.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phước Mỹ phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an quận tiếp cận hiện trường để điều tra vụ việc. Ngay trong quá trình điều tra, vào 8h ngày 18/5, Công an quận Sơn Trà lại tiếp nhận một thanh niên đến xin tự thú và khai nhận là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp tài sản. Thanh niên đó chính là Nguyễn Hồng Vương.

Vương khai nhận, trong lúc lắp đặt camera an ninh đã tranh thủ quan sát, nắm rõ các vị trí ra, vào, nơi để tiền của cửa hàng và chờ cơ hội để quay trở lại vào ban đêm nhằm đột nhập trộm cắp tài sản.

Cụ thể, khoảng 23h30, ngày 15/5, Vương đến quán nước vỉa hè cạnh ngã tư đường Hồ Nghinh - Võ Văn Kiệt và đợi nhân viên cửa hàng Hương Đà đóng cửa, tắt điện ra về. Sau đó, Vương đột nhập vào trong, bưng lấy két sắt nằm trong tủ bàn quầy thu ngân.

Để xóa dấu vết, Vương đi đến chỗ để đầu ghi dữ liệu camera an ninh ở căn phòng phía sau cửa hàng, dùng kềm cắt hết dây nối hệ thống camera an ninh với đầu ghi dữ liệu, lấy đầu ghi dữ liệu đem ra ngoài. Sau đó, dùng tuốc nơ vít cạy mở két sắt lấy toàn bộ số tiền gần 300 triệu đồng cất vào trong cốp xe. Xong việc, Vương đem vứt két sắt và đầu ghi dữ liệu camera vào thùng rác ven đường rồi trở về nhà.

Tại cơ quan Công an, biện minh cho hành vi đột nhập, trộm cắp của mình Vương khai, do nợ nần không có khả năng chi trả, nên khi đến lắp camera cho cửa hàng đặc sản, thấy có nhiều tiền được cất vào cuối ngày nên đã nảy sinh ý định đột nhập trộm lấy tiền để trả nợ. Tuy nhiên, khi biết Công an đang truy tìm mình, khó thoát tội nên Vương quyết định ra tự thú…