Trói bạn tình rồi cướp tài sản ở TP.HCM

Trói tay bạn tình trong khách sạn trên đường Phạm Huy Thông, phường 17, quận Gò Vấp, Đạt sau đó dùng dao uy hiếp nạn nhân để cướp tài sản.

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp đang tạm giữ Nguyễn Tấn Đạt (28 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo cảnh sát, Đạt là nghi phạm gây ra nhiều vụ cướp tài sản tại TP.HCM

Vụ việc ngay sau đó được trình báo công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một tuần tập trung điều tra truy xét, cơ quan công an đã xác định và tổ chức bắt thành công hung thủ, góp phần ổn định tình hình ANTT.

Trói bạn tình rồi cướp tài sản

Kết quả điều tra xác định ngày 14/9, anh N.N.S. (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) tham gia vào nhóm chat dành cho người đồng tính nam và quen biết Đạt.

Đến sáng hôm sau, 2 người hẹn gặp mặt nhau tâm sự. Sau đó, Đạt lái xe máy đến nhà trọ đón S. rồi chở thẳng đến khách sạn trên đường Phạm Huy Thông, phường 17, quận Gò Vấp thuê phòng.

Anh S. bị trói bằng dây dù. Ảnh: T.L.

Khi vào phòng, Đạt dùng dây dù cột 2 tay S. nằm úp mặt xuống giường. Sau đó, nghi phạm dùng dao hăm dọa, lấy điện thoại cùng chiếc nhẫn vàng của nạn nhân rồi đi xuống lễ tân. Sau khi thanh toán tiền, người đàn ông lấy xe máy tẩu thoát.

Riêng nạn nhân sau đó tự cởi trói cho mình rồi đến Công an phường 17, quận Gò Vấp để trình báo.

Gây ra nhiều vụ cướp khác

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Gò Vấp phối hợp với Công an phường 17 và các lực lượng liên quan khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để làm rõ.

Nhận thấy kẻ gây án manh động và nguy hiểm, Ban chỉ huy Công an quận Gò Vấp chỉ đạo phải bắt bằng được nghi phạm, không để người này tiếp tục gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Gò Vấp xác định Đạt là nghi phạm gây án. Cảnh sát lần về quê của nghi phạm thì được biết Đạt bỏ lên TP.HCM sinh sống đã nhiều năm, gia đình không biết chỗ ở cụ thể. Cảnh sát vận động gia đình gọi Đạt về thăm cha mẹ, nhưng người này không đồng ý.

Nghi phạm Nguyễn Tấn Đạt. Ảnh: T.L.

Tuy nhiên, Công an quận Gò Vấp với những trinh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm cũng không để Đạt tự do ngoài vòng pháp luật được lâu.

Ngày 21/7, phát hiện Đạt đang lẩn trốn tại phòng trọ ở phường 13, quận Bình Thạnh, Công an quận Gò Vấp phối hợp với Công an phường 13 ập vào nhà trọ, bắt giữ nghi phạm cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận đã cướp tài sản của anh S. Ngoài vụ việc trên, nghi phạm còn khai gây ra thêm nhiều vụ cướp khác với thủ đoạn tương tự.

Công an quận Gò Vấp đề nghị ai là nạn nhân từng bị Đạt cướp tài sản hãy liên hệ Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Gò Vấp qua số điện thoại: 028.3895.9778, gặp cán bộ điều tra Khánh để cung cấp thông tin.