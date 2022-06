Trở thành sao hạng A nhờ đóng vai ác

Tên tuổi Kim So Yeon, Lee Joon, Kim Jae Wook, Namkoong Min thăng hạng sau khi vào vai phản diện.

Nhân vật phản diện là một trong những thành phần quan trọng tạo nên sự kịch tính và hấp dẫn cho tác phẩm. Với sự đa dạng của phim Hàn, những nhân vật này cũng được xây dựng dưới nhiều thể loại, hình thức mới mẻ, thú vị.

Theo Newsen, tuyến vai phản diện đòi hỏi những tiêu chí cao hơn về mặt kỹ năng. Thực tế, không ít ngôi sao bị chỉ trích khi đóng vai ác. Song vẫn có những trường hợp thành danh nhờ dạng vai này.

Kim So Yeon

Thời điểm mới ra mắt, tác phẩm giúp Kim So Yeon thành danh là All About Eve (2000). Với vẻ ngoài và phong thái trưởng thành, nữ diễn viên được giao đảm nhận vai biên tập viên Heo Yeong Mi - luôn đố kỵ, độc ác. Đây là tuyến nhân vật nữ phản diện điển hình trong phim Hàn thập niên 2000. Và Kim So Yeon đã lột tả bản chất xấu xa của nhân vật này trọn vẹn đến mức cô bị khán giả chỉ trích.

Kim So Yeon được mệnh danh là "ác nữ" của làng phim xứ Hàn. Ảnh: Naver.

Theo Soompi, ảnh hưởng tiêu cực từ nhân vật này khiến cô phải nỗ lực đóng vai chính diện trong nhiều năm để lấy lại hình ảnh. Song hầu hết tác phẩm trong thời gian đó đều không đạt hiệu ứng như kỳ vọng.

Năm 2020-2021, Kim So Yeon quyết định tái xuất ở tuổi 40 với vai phản diện trong Penthouse. Đây cũng là vai ác đầu tiên sau hơn 20 năm. Nhân vật do So Yeon đảm nhận là Cheon Seo Jin, một phụ nữ mưu mô, độc ác từ đầu đến cuối tác phẩm.

Vai diễn này giúp Kim So Yeon một lần nữa bước lên đỉnh cao sự nghiệp. Từ diễn xuất đến ngoại hình của nữ diễn viên được đánh giá cao. Danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 57 và Daesang tại Lễ trao giải phim truyền hình SBS năm 2021 là minh chứng cho khả năng đảm nhận những tuyến nhân vật gai góc, phức tạp của Kim So Yeon.

Kim So Yeon được nhắc đến với danh xưng "ác nữ đẹp nhất màn ảnh Hàn Quốc" hay "Joker của Hàn Quốc" sau thành công của Penthouse.

Namkoong Min

Khởi nghiệp từ năm 2001, Namkoong Min được công nhận khả năng diễn xuất ở mọi dạng vai. Hội tụ mọi yếu tố để đóng chính diện song hình ảnh Namkoong Min được khán giả nhớ đến lại là những nhân vật thâm độc, biến thái. Với tài tử, trở thành người chuyên trị vai ác là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, đưa tên tuổi của anh lên hàng ngũ ngôi sao ở làng giải trí xứ kim chi.

Namkoong Min có những bước đột phá trong sự nghiệp khi đóng phản diện. Ảnh: Naver.

Theo Korea Times, cái ác qua diễn xuất của nam diễn viên khiến người xem phải ám ảnh, không đơn giản là căm ghét như những nhân vật phản diện thường thấy. Không cần cố gắng dữ tợn hay thực hiện những hành động man rợ, Namkoong Min chinh phục người xem bằng ánh mắt sắc lạnh và từng chuyển động tinh tế trên gương mặt. Sự xuất hiện của anh luôn tạo cảm giác hồi hộp cho khán giả.

Nếu ác nhân Kwon Jae Hee trong The Girl Who Sees Smells có tâm lý biến thái ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng thì Nam Gyu Man trong Remember bất chấp mọi thủ đoạn, hãm hại người khác để thỏa mãn dục vọng bản thân.

Trang Soompi nhận xét chính những vai diễn phản diện đã giúp sự nghiệp của tài tử 7X bước sang một trang mới sau gần 15 năm lận đận tìm chỗ đứng với loạt vai phụ mờ nhạt. Cũng chính những trải nghiệm này khiến anh càng cẩn trọng hơn trong từng vai diễn. Bởi vậy, những nhân vật của Namkoong Min sau này - dù là chính hay phản diện - luôn mới mẻ, khác biệt.

Kim Jae Wook

Sát nhân Moo Tae Woo do Kim Jae Wook thủ vai từng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả thời điểm Voice lên sóng vào năm 2017. Hình tượng sát nhân trong tác phẩm này được xây dựng giống mẫu đàn ông lý tưởng như trí tuệ thiên tài, gia thế khủng và vẻ ngoài bí hiểm.

Vai ác của Kim Jae Wook được nhiều người yêu thích nhờ vẻ ngoài bí ẩn.

Thế nhưng, ký ức thời thơ ấu đầy ám ảnh khi chứng kiến người bố tra tấn cấp dưới đã khiến nhân vật này trở thành kẻ biến chất, tâm lý méo mó đến đáng sợ. Hắn thích tra tấn lên cơ thể nạn nhân đến dập nát rồi sát hại, như một cách để thỏa mãn cái tôi và thách thức pháp luật.

Sự điên cuồng của nhân vật này thể hiện qua từng hành động dứt khoát và ánh mắt sắc lạnh, vô cảm. Nhưng Tae Gu lại khiến người xem ám ảnh bởi ánh mắt đầy tuyệt vọng, đáng thương. Nhờ màn lột xác này, danh tiếng của Kim Jae Wook tăng lên đáng kể. Dù đóng phản diện, anh lại thu hút lượng fan đông đảo. Đây cũng là bộ phim mở ra nhiều cơ hội cho anh phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Lee Joon

Gia nhập làng giải trí với vai trò trưởng nhóm MBLAQ (ra mắt vào 2009 dưới trướng công ty J.Tunes của Bi Rain), Lee Joon nhanh chóng được khán giả chú ý nhờ gương mặt điển trai và tài năng đa dạng. Theo OSEN, sao nam sinh năm 1988 có mức độ nổi tiếng cao hơn hẳn các thành viên trong nhóm nhờ lấn sân diễn xuất.

Lee Joon gây ấn tượng ngay ở lần đầu đóng vai ác. Ảnh: Twitter.

Ngay từ những ngày đầu tham gia đóng phim, anh không ngại thử sức với nhiều thể loại vai. Qua loạt phim Ninja Assassin, The Jungle Fish 2, History Of A Salaryman, Iris2, Rough Play… Lee Joon dần khẳng định thực lực bản thân. Các vai diễn được giới chuyên môn đánh giá cao song chưa tạo dấu ấn đậm nét với khán giả bởi còn thiếu sự đột phá.

Năm 2014, Lee Joon quyết định rời nhóm để tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp. Cùng năm đó, anh lần đầu thử sức với tuyến nhân vật phản diện và bất ngờ tạo được tiếng vang. Trang Naver cho biết tên tuổi của Lee Joon trở nên phổ biến sau màn hóa thân thành sát thủ máu lạnh trong Gap Dong (2014).

Theo giới chuyên môn, kỹ năng diễn xuất bằng ánh mắt chính là điểm mạnh của Lee Joon. Ngoài ra, anh còn có khả năng thay đổi biểu cảm gương mặt linh hoạt. Với vai diễn này, Lee Joon khiến khán giả có cái nhìn khác về “thần tượng đóng phim”.