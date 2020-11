Trịnh Xuân Thanh dùng tiền dự án để mua đất ở Tam Đảo

Công an Đồng Nai điều động 6 lãnh đạo cấp trưởng làm phó phòng

Bốn trưởng công an huyện và 2 trưởng phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai bị điều động làm cấp phó do dính vi phạm.