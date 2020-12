Trịnh Thăng Bình phản hồi về tranh cãi đạo nhạc Châu Kiệt Luân

Trịnh Thăng Bình phủ nhận "Bức bình phong" đạo "Sứ thanh hoa" của Châu Kiệt Luân. Ca sĩ giải thích hai ca khúc có cùng tinh thần về hòa thanh và âm hưởng.

Vừa qua, Trịnh Thăng Bình phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên Bức bình phong. MV được nam ca sĩ đầu tư lớn. Anh từ chối tiết lộ con số cụ thể nhưng cho biết số tiền thực hiện Bức bình phong có thể giúp anh mua thêm căn nhà.

Khi Bức bình phong ra mắt, khán giả lập tức tranh cãi về giai điệu ca khúc. Người nghe cho rằng bài hát giống Sứ thanh hoa của Jay Chou (Châu Kiệt Luân).

“Bài này bê nguyên Sứ thanh hoa, Tóc tựa tuyết và Hồng trần khách trạm của Jay Chou”, “Nghe 5 giây đầu tôi đã thấy giống nhạc của Jay Chou”, “Nghe cứ tưởng bản Việt của Sứ thanh hoa”, khán giả bình luận.

Trịnh Thăng Bình khẳng định Bức bình phong không đạo nhạc Sứ thanh hoa. Ảnh: NVCC.

Ngày 18/12, Trịnh Thăng Bình thực hiện video phản hồi nghi vấn đạo nhạc. Trong video, anh cho biết: “Tôi đưa 2 bản nhạc của Sứ thanh hoa và Bức bình phong dịch về cùng một tông để mọi người dễ mường tượng. Cùng một tông, khổ nhưng 2 ca khúc có giai điệu phát triển và nốt nhạc hoàn toàn khác nhau. Nếu nói ca khúc đạo nhái thì không có căn cứ".

"Mọi người không thể dùng cảm quan thấy giống mà nói tôi sao chép được. Tôi cảm thấy rất khó chịu và buồn vì điều đó", anh nói.

Thời gian qua, nam ca sĩ vướng tranh cãi vì nghi án đạo nhạc. Ảnh: NVCC.

Trao đổi thêm với Zing, Trịnh Thăng Bình cho biết việc khán giả so sánh Bức bình phong với Sứ thanh hoa là dễ hiểu bởi hai ca khúc “có phần hòa thanh và âm hưởng bản phối cùng một tinh thần”.

Nhà sản xuất cho biết đây không phải lần đầu 2 ca khúc được cho là giống nhau vì tương đồng phần hòa thanh, âm hưởng. Anh dẫn chứng This Love của G-Dragon với bài hát cùng tên của Maroon 5 hay Home Michael (Bublé) với Every day, every moment (Paul Kim).

“Đây đều là những trường hợp mang cùng âm hưởng về hoà âm, nhưng cách các nghệ sĩ triển khai giai điệu (melody) hoàn toàn khác nhau. Do đó, nói giai điệu của Bức bình phong là sản phẩm đạo nhái từ Sứ thanh hoa là không có căn cứ”, Trịnh Thăng Bình giải thích.