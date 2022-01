Triều Tiên được cho là đã bắn một vật nghi là tên lửa đạn đạo, đánh dấu lần phóng tên lửa thứ 7 chỉ trong tháng 1.

Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc báo cáo một vật thể nghi là tên lửa đạn đạo đã được phóng từ tỉnh Jagang của Triều Tiên, rơi xuống ngoài khơi bờ biển phía đông vào sáng 30/1 (giờ địa phương).

Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn do Tổng thống Moon Jae In chủ trì. Hội đồng nói rằng đây vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung, thứ mà Triều Tiên đã ngưng thử nghiệm từ năm 2017.

Ông Moon nói rằng vụ phóng này đang đưa Triều Tiên đến gần hơn việc quay lại thử nghiệm hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), theo Reuters.

Ngày 30/1 đánh dấu Triều Tiên phóng tên lửa lần thứ 7 trong tháng. Ảnh: Yonhap

Ông Moon gợi lại giai đoạn căng thẳng leo thang năm 2017, khi Triều Tiên tiến hành các vụ thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa lớn nhất từng có. Một số tên lửa khi đó đã bay qua bầu trời Nhật Bản.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nói rằng ông không còn bị ràng buộc bởi những lệnh tạm dừng thử nghiệm vốn được công bố năm 2018 sau hội nghị thượng đỉnh với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các quan chức Triều Tiên cho rằng Bình Nhưỡng có thể quay lại với các cuộc thử nghiệm hạt nhân cũng như ICBM, vì Mỹ và đồng minh không cho thấy dấu hiệu từ bỏ chính sách thù địch.

Tháng 1/2022 trở thành giai đoạn bận rộn nhất với chương trình tên lửa của Triều Tiên. Nhiều nhà phân tích cho rằng ông Kim Jong Un đang tăng cường sức mạnh tên lửa bất chấp các lệnh trừng phạt và nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.