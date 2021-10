Triệu tập nghi can cắt ghép ghi âm Giám đốc Công an An Giang

Đại tá Đinh Văn Nơi nói ông không có cuộc trao đổi nào với một trong những cựu bí thư tỉnh như ghi âm xuất hiện trên mạng xã hội.

Ngày 5/10, Công an tỉnh An Giang tiếp tục triệu tập nghi can cắt ghép ghi âm liên quan đến đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh này.

Nghi can là người “nội bộ” liên quan đến lực lượng làm nhiệm vụ tại tỉnh An Giang. Tuy nhiên, danh tính và nơi làm việc chưa được cơ quan điều tra tiết lộ.

Trao đổi với Zing, đại tá Nơi cho biết ông không có cuộc trao đổi nào với một trong những cựu bí thư tỉnh. Tuy nhiên, những ngày qua mạng xã hội xuất hiện ghi âm cho rằng ông Nơi phản ánh với cựu bí thư về việc lãnh đạo tỉnh không tiếp nhận người dân từ TP.HCM về quê.

Lực lượng công an phát bánh mì cho người dân An Giang từ TP.HCM và các tỉnh phía nam về quê. Ảnh: Tiến Tầm.

“Cơ quan điều tra đang làm rõ mục đích, động cơ của nghi can. Đó là cắt ghép ghi âm, bịa đặt cho rằng tôi xuyên tạc UBND tỉnh. Việc này dễ dẫn đến nghi kỵ, mất đoàn kết dẫn đến công tác phòng chống dịch tại địa phương không hoàn thành, người dân phải gánh chịu”, ông Nơi nói.

Theo người đứng đầu Công an tỉnh An Giang, nghi can trong vụ này có dấu hiệu cấu kết với một số tổ chức phản động. Trong đó có một người bị Bộ Công an khởi tố, đang trốn ở nước ngoài.