Triều cường ở TP.HCM sắp đạt đỉnh

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo triều cường ở TP.HCM đạt đỉnh vào 3 ngày tới (ngày 17-19/4). Các tuyến đường trũng thấp có nguy cơ ngập úng.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều đợt này xuất hiện từ ngày 17 đến 19/4. Trong 2 ngày qua, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai lên chậm và ở mức thấp dưới báo động 1.

Đến sáng nay (14/4), mực nước cao nhất ngày tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) là 1,15 m và trạm Nhà Bè (sông Đồng Điền) là 1,17 m.

Cơ quan khí tượng dự báo mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ tiếp tục lên chậm trong những ngày tới. Thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày là 4-6h và 17-19h.

Trong hai ngày tiếp theo, mực nước tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên mức 1,4 -1,45 m (cao hơn báo động 1 0,05 m). Còn trạm Thủ Dầu Một có thể lên mức 1,45 -1,5 m (thấp hơn mức báo động 2 là 0,05 m).

Ngập do triều cường trên đường Phan Văn Chiêu (quận Gò Vấp). Ảnh: Thư Trần.

Đài khí tượng cảnh báo mưa lớn kết hợp với triều cường nhiều khả năng gây ngập ở khu vực trũng thấp của thành phố như Thảo Điền, Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Nguyễn Văn Quá (quận 12), Nguyễn Văn Hưởng, Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức), Phạm Văn Chiêu (Gò Vấp)... Người dân di chuyển giờ tan tầm cần lưu ý khi qua các tuyến đường có địa hình trũng thấp.

Về thời tiết cùng ngày, TP.HCM ngày nắng, buổi chiều trời có mưa rào và dông. Nền nhiệt dao động 27-35 độ C.

Tại các tỉnh ở Nam Bộ, thời tiết chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C và cao nhất 31-34 độ C. Vùng biển Nam Bộ có gió tây nam hoạt động yếu. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, ngư dân cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông.