Triệt xóa đường dây cá cược bóng đá qua mạng hàng chục tỷ đồng

Ngày 13/6, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa đồng loạt ra quân triệt xóa thành công đường dây cá cược bóng đá qua mạng Internet giao dịch hàng chục tỷ đồng.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an phát hiện Đỗ Văn Tâm (SN 1988, HKTT phường Mỹ Phước, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cùng đồng bọn tổ chức đường dây hoạt động cá cược bóng đá trái phép trên không gian mạng có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Với vai trò cầm đầu, Tâm liên kết cùng Lê Minh Trí (SN 1992, quê tỉnh Bến Tre) và một số người khác, tổ chức lượng giao dịch cá cược bóng đá do nhà cái giao cho có hạn mức là 150.000 USD tiền ảo đánh bạc/ngày.

Đỗ Văn Tâm.

Để thu hút người chơi và qua mắt cơ quan chức năng, Tâm và đồng bọn mở 17 tài khoản cá cược bóng đá. Đến thời điểm nghi phạm bị phát hiện và bắt giữ, cơ quan công an xác định tổng số tiền các nghi phạm sử dụng để giao dịch cá cược bóng đá trên mạng khoảng 63 tỷ đồng .

Qua đấu tranh, các nghi phạm thừa nhận hành vi cá cược bóng đá trái pháp luật. Ban chuyên án đang tiếp tục làm việc với những người có liên quan và tiến hành phong tỏa trên 40 tài khoản ngân hàng mà các nghi phạm đã sử dụng vào mục đích cá cược bóng đá.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Lê Minh Trí.