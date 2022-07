Triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh

Nhóm của Dũng, Quyền và Sinh gây ra trót lọt 11 vụ trộm cắp tại các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An trước khi bị công an bắt giữ.

Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã bắt giữ Nguyễn Xuân Dũng (39 tuổi) và Nguyễn Bá Quyền (38 tuổi, cùng quê Nghệ An) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Liên quan tới vụ án, Nguyễn Công Sinh (23 tuổi, ở Quảng Trị) bị bắt giữ để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các nghi phạm Dũng, Quyền và Sinh (từ trái qua). Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Theo công an, Dũng và Quyền là những nghi phạm cầm đầu ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh.

Từ tháng 3 tới khi bị bắt, nhóm của Dũng đã gây ra 11 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thị xã Nghi Sơn và các huyện, thị xã khác thuộc hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.

Để tiêu thụ số tài sản trộm cắp, các nghi phạm thuê xe vận chuyển vào thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, rồi bán lại để Sinh tiêu thụ số tài sản trộm cắp này.

Theo cơ quan chức năng, các nghi phạm trong đường dây là những kẻ trộm cắp chuyên nghiệp, có nhiều tiền án, tiền sự về tội Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Khám xét nhà các nghi phạm, công an thu giữ nhiều vam phá khoá, chìa khóa đa năng và biển số xe máy.