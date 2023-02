Triệt phá nhóm lừa đảo hơn 10.000 người

Các bị can mạo danh ngân hàng, tổ chức tín dụng để chiếm đoạt tài sản của hơn 10.000 người ở khắp cả nước.

Chiều 16/2, Bộ Công an cho biết ngày 28/12/2022, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an TP.HCM đấu tranh 2 chuyên án, triệt phá 2 nhóm sử dụng Internet lừa đảo.

Nhóm bị can này mạo danh ngân hàng, tổ chức tín dụng để chiếm đoạt tài sản của hơn 10.000 người dân trên cả nước. Ngoài ra, họ còn giả danh nhân viên đơn vị phát hành thẻ tín dụng, gọi điện thoại tư vấn cho chủ thẻ rút tiền mặt qua phần mềm.

Khi nạn nhân mắc bẫy, các bị can yêu cầu nạn nhân chụp hình 2 mặt thẻ tín dụng và cung cấp mã OTP. Cuối cùng, nhóm này quẹt thẻ thông qua các gian hàng trên mạng để chuyển đổi tiền từ thẻ của nạn nhân sang tài khoản ví điện tử của họ.

Sau quá trình tố tụng, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can, thu giữ 109 máy tính, 67 laptop, 2 ôtô cùng nhiều vật chứng khác.

Công an khám xét địa điểm liên quan đường dây phạm tội. Ảnh: Công an cung cấp.

Cũng trong hôm nay (16/2), Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang đã gửi thư khen các lực lượng triệt phá thành công 2 chuyên án nêu trên. Thứ trưởng đánh giá đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an TP.HCM trong việc thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Quý Mão 2023.

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục phối hợp với Công an TP.HCM khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các bị can theo quy định pháp luật.

Hôm phá án, Công an quận Tân Bình cùng lực lượng thuộc Cục An ninh mạng khám xét tầng 1 tòa nhà Halo Building, phòng 102 tòa nhà số 586/8 Cộng Hòa và một công ty tại địa chỉ 1039 Cách Mạng Tháng Tám, quận Tân Bình. Lúc đó, công an đã tạm giữ 86 người, thu giữ 118 điện thoại di động, 46 xe gắn máy, 27 thẻ ngân hàng và nhiều tang vật.