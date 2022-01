Triệt phá đường dây môi giới 200 gái bán dâm

Hoàng khai nhận đang điều hành đường dây môi giới 200 gái bán dâm, thu lợi mỗi tháng hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 12/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa, Công an huyện Long Thành, Nhơn Trạch và Công an TP.HCM triệt phá đường dây môi giới mại dâm qua Internet, bắt giữ 8 người liên quan.

Những người này gồm: Lê Minh Sang, Lê Hoàng Trung Nghi, Nguyễn Phi Bằng, Nguyễn Đình Bách Huy, Bằng Thị Hiệp, Nguyên Xuân Hoàng, Nguyễn Thị Thị Bạch và Nguyễn Thành Tâm.

Băng nhóm môi giới mại dâm bị bắt. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Khám xét nơi ở của những người này, công an thu giữ hơn 2 tỷ đồng cùng nhiều điện thoại, máy tính bảng và hàng chục thẻ tín dụng. Đây là các phương tiện nhóm này dùng điều hành đường dây mua bán dâm.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này thừa nhận hành vi và khai mỗi tháng gái bán dâm phải trả tiền môi giới từ 3 đến 8 triệu đồng.

Riêng Nguyễn Xuân Hoàng khai đang quản lý khoảng 200 gái bán dâm hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trung bình, mỗi tháng Hoàng thu lợi bất chính từ hoạt động môi giới mại dâm hơn 1 tỷ đồng .

Mở rộng chuyên án, Công an tỉnh Đồng Nai đồng loạt kiểm tra 8 khách sạn, nhà nghỉ ở Biên Hòa, Long Thành và Nhơn Trạch, bắt quả tang 16 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.