Triệt phá đường dây khai thác than lậu hàng trăm tỷ đồng

Tại khai trường của Công ty than Hạ Long, cảnh sát thu giữ khoảng 100.000 tấn than khai thác trái phép trị giá khoảng 200 tỷ đồng và 54 phương tiện các loại.

Ngày 24/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can về hành vi Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên tại khai trường thuộc quản lý của Công ty than Hạ Long - TKV.

Theo cảnh sát, một số cán bộ thuộc Công ty than Hạ Long, Công ty than Khe Sim đã thông với các doanh nghiệp tư nhân và cá nhân bên ngoài lợi dụng ký hợp đồng bốc xúc đất đá để đưa người, phương tiện vào khai thác than trái phép với quy mô lớn, chiếm đoạt khoáng sản của Nhà nước.

Một ngày trước (23/2), cảnh sát bắt quả tang gồm 50 người đang khai thác than trái phép tại khu vực Vỉa Dày, Tây Khe Sim thuộc khai trường quản lý khai thác than của Công ty than Hạ Long ở phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả.

Cảnh sát thu giữ khoảng 100.000 tấn than trị giá khoảng 200 tỷ đồng , 54 phương tiện gồm 8 máy xúc gầu, 2 máy xúc lật, 2 máy khoan, 2 máy gạt, 2 xe bồn, 2 xe bán tải và 36 xe tải các loại .

Khám xét tại nơi ở và chỗ làm việc của nhóm cầm đầu, nhà chức trách thu giữ 2,7 tỷ đồng và nhiều hồ sơ, tài liệu.

Công ty Than Hạ Long là công ty con trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) có trụ sở nằm tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Công ty này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác than hầm lò và lộ thiên.

Năm 2015, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (C46) Bộ Công an tổ chức phát hiện bể than chìm rộng hàng nghìn m2 tại khai trường Tây Khe Sim (khai trường cũ của công ty than Hạ Long). Ông Vũ Văn Điền, giám đốc công ty lúc bấy giờ, cho biết số than trên là do đơn vị khai thác vượt sản lượng của năm 2014. Doanh nghiệp cho chứa tạm nhằm giấu cơ quan chức năng để sau này tính vào sản lượng khai thác của năm 2015.

Sau khi vụ khai thác than trái phép quy mô lớn được phát hiện, một cán bộ Công ty than Hạ Long (đề nghị giấu tên) cho biết không liên lạc được với ông Bùi Đình Thanh, Giám đốc công ty này. “Ông Thanh nói có việc bận đột xuất sau đó tắt máy điện thoại. Hiện công ty vẫn đang hoạt động bình thường”, vị cán bộ này nói với Zing.