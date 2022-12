Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 2.000 tỷ đồng

Nguyễn Công Anh cùng đồng bọn điều hành đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh. Sau 4 năm hoạt động, đường dây giao dịch gần 2.000 tỷ đồng cho việc đánh bạc.

Ngày 13/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Công Anh (33 tuổi, trú xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà) về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Nguyễn Công Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú với 7 người khác, tuổi từ 31 đến 52, cùng trú các tỉnh Hà Tĩnh, TP.HCM, Bình Dương, về cùng tội danh.

Theo công an, từ năm 2018 đến nay, Công Anh sử dụng tài khoản Super Master (siêu tổng quản lý) để điều hành đường dây đánh bạc bằng cá độ bóng đá.

Tài khoản lúc này có hơn 1,8 triệu điểm, tương đương 73 tỷ đồng . Công Anh cùng đồng bọn sau đó cung cấp tài khoản cho các con bạc tham gia đặt cược tại những giải bóng đá.

Cuối tháng 11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện ra đường dây, nên phối hợp Công an các tỉnh triệt phá đường dây, bắt giữ nhóm người trong đường dây. Công an xác định khoảng 4 năm hoạt động, đường dây đã giao dịch gần 2.000 tỷ đồng cho hoạt động cá độ liên tỉnh.

Chuyên án đang được mở rộng điều tra.