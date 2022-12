Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 100 tỷ đồng

Bốn nghi phạm bị điều tra hành vi lập 11 tài khoản cá độ bóng đá liên tỉnh trên mạng, với tổng số tiền giao dịch đánh bạc khoảng 100 tỷ đồng.

Ngày 30/11, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Cơ quan chức năng đã tạm giữ 4 nghi phạm ở TP Lạng Sơn để điều tra.

Theo cáo buộc, nhóm nghi phạm đã lập 11 tài khoản cá độ bóng đá liên tỉnh trên mạng. Tổng số tiền giao dịch được ghi nhận là khoảng 100 tỷ đồng .

Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, nên chưa công bố các nội dung liên quan.

Bộ Công an cho biết cuối năm là thời điểm diễn ra World Cup 2022. Đây là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Do đó, cùng với việc triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT nói chung, Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong dịp World Cup. Chủ công là 2 lực lượng cảnh sát hình sự và an ninh mạng phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá qua mạng. Cơ quan chức năng sẽ chủ động phát hiện, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; phối hợp với các ngành tư pháp đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh.