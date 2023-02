Triệt để cấm điện thoại trong trường học gây bất lợi cho học sinh

Theo một học giả hàng đầu, chính sách sử dụng điện thoại di động trong trường học của Queensland mang lại lợi thế cho học sinh so với các học sinh khác giữa các tiểu bang.



Thầy Jason Zagami, giảng viên Giáo dục của ĐH Griffith, cho biết việc cho phép học sinh sử dụng điện thoại trong trường giúp họ chuẩn bị cho những trải nghiệm thực tế.

"Chúng ta cần hướng tới việc dạy học sinh cách sử dụng công nghệ hiệu quả và phù hợp", ông cho rằng việc không sử dụng những thứ có sẵn như điện thoại di động sẽ không tạo nên lợi thế cho giáo dục.

Hiệu trưởng các trường công lập ở bang Queensland có quyền quyết định chính sách liên quan đến điện thoại di động, từ lệnh cấm hoàn toàn cho đến cho phép truy cập.

Ngược lại, các bang Tasmania, Victoria và Western Australia đã cấm các thiết bị này trong các trường trung học.

Các lệnh cấm cũng đang được thực hiện ở South Australia và Northern Territory và New South Wales. Tuy nhiên, 3 bang này sẽ đổi luật nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cấp bang vào tháng tới.

Sở Giáo dục Queensland cho hay không có kế hoạch thay đổi cách tiếp cận với điện thoại di động, bất chấp xu hướng hạn chế điện thoại trong trường học trên toàn quốc.

Người phát ngôn của Sở Giáo dục Queensland cho biết lực lượng đặc nhiệm được thành lập vào năm 2018 để chống lại nạn bắt nạt trên mạng đã phát hiện ra hiệu trưởng mới là người thích hợp nhất để đưa ra quyết định về việc sử dụng điện thoại di động trong trường học.

"Nhóm đã tham khảo ý kiến ​​của nhiều bên liên quan, bao gồm cả những người trẻ tuổi, gia đình của họ và các chuyên gia học thuật từ nhiều lĩnh vực khác nhau", ông nói.

Bà Grace Grace, người đứng đầu ngành giáo duc Queensland, cũng đồng tình về việc chỉ hiệu trưởng và hội đồng trường mới là người tốt nhất có thể đưa ra quyết định về việc sử dụng điện thoại trong trường của họ.

Tiến sĩ Zagami đã đánh giá các chính sách về điện thoại di động tại các trường học ở Australia. Ông dự đoán các lệnh cấm sẽ không bền vững.

"Học sinh sẽ đeo đồng hồ thông minh. Điều này gần như là một sự thách thức đối với các lệnh cấm", ông nói.

Ông cũng khám phá ra rằng xu hướng cấm điện thoại trong trường học xuất phát từ căng thẳng của nhiều bậc phụ huynh.

"Hầu hết vấn đề mà tôi thấy xuất phát nhiều hơn từ sự thất vọng của cha mẹ về khả năng quản lý con mình sử dụng thiết bị công nghệ", ông nói.

