Trích xuất dữ liệu thu phí không dừng để xử phạt xe vi phạm

Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu lực lượng công an căn cứ dữ liệu tại trạm thu phí ETC để xử phạt phương tiện không đủ điều kiện cố tình đi vào làn thu phí.

Sau 5 ngày triển khai thu phí không dừng hoàn toàn trên cao tốc, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã có những chỉ đạo cụ thể về việc xử phạt những lỗi vi phạm tại làn thu phí ETC.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu lực lượng công an xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến hoạt động thu phí không dừng, kể cả vi phạm của chủ phương tiện, người lái xe và các đơn vị quản lý, vận hành trạm thu phí.

Một số phương tiện chưa đăng ký dịch vụ nhưng cố tình đi vào làn ETC gây lên tình trạng ùn tắc. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Lực lượng công an có thể trích xuất dữ liệu từ hệ thống thu phí ETC để xử phạt phương tiện không đủ điều kiện đi vào làn thu phí ETC gây ùn tắc giao thông.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Bộ GTVT giám sát, xử lý triệt để bất cập của hệ thống ETC trên cao tốc và tuyến đường huyết mạch, có phương án ngăn ngừa ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí ETC.

Các nhà cung cấp dịch vụ thu phí, nhà đầu tư đường bộ phải rà soát, khắc phục ngay lỗi kỹ thuật, nhất là lỗi không nhận diện được thẻ ETC; kịp thời hỗ trợ lái xe có nhu cầu kích hoạt hoặc chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ ETC.

Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp kiểm soát chặt việc duy trì tần số vô tuyến điện tại từng làn thu phí ETC theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật; có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân, tập thể có hành vi can thiệp vào hệ thống ETC làm ảnh hưởng đến việc nhận diện thẻ định danh.

Thời gian qua, quy định để xử phạt phương tiện vi phạm tại làn ETC đã có đầy đủ. Tuy nhiên, nhân viên tại trạm thu phí vẫn chủ động tuyên truyền, nhắc nhở các tài xế vi phạm và yêu cầu đăng ký đầy đủ dịch vụ. Trường hợp lái xe cố tình gây rối, đơn vị quản lý cao tốc mới đề nghị CSGT vào cuộc xử lý.