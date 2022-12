Trẻ nhập viện tăng do thời tiết lạnh

Tại khoa Sơ sinh - Cấp cứu Nhi, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, số lượng bệnh nhi điều trị nội trú tăng đột biến trong đợt rét.

Đơn vị này điều trị khoảng 150-200 bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Những ngày gần đây, các địa phương miền Bắc đang đón đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, nền nhiệt giảm sâu, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, riêng vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Trời rét đậm ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của người dân, nhất là những trường hợp có sức đề kháng kém như trẻ em.

Ghi nhận tại khoa Sơ sinh - Cấp cứu Nhi, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, số lượng bệnh nhi điều trị nội trú tăng đột biến trong đợt rét. Hiện đơn vị này điều trị khoảng 150-200 bệnh nhi, trung bình tiếp nhận khám và điều trị 50-60 trẻ/ngày. Trong đó, bệnh nhi chủ yếu mắc các bệnh lý về đường hô hấp (chiếm khoảng 80-90%), bao gồm cả cúm A, cúm B, Covid-19, Adenovirus, RSV....

Theo TS.BS Đoàn Thị Huệ, khoa Sơ sinh - Cấp cứu Nhi, các bệnh lý đường hô hấp thường gặp ở trẻ nhỏ như viêm VA, viêm mũi họng cấp, viêm amidan, viêm thanh quản, viêm phế quản cấp, hen phế quản, viêm tiểu phế quản. Bệnh nhi ban đầu có các triệu chứng như sốt cao, ho, ngạt mũi, khàn tiếng, chảy mũi nhiều, thở nhanh, thở khò khè, thở rít, quấy khóc nhiều, bú kém/bỏ bú...

"Nền nhiệt độ xuống thấp như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho các loại virus phát triển, trong khi đó, trẻ nhỏ có sức đề kháng yếu nên rất dễ nhiễm bệnh", bác sĩ Huệ nói.

Để chủ động phòng tránh các bệnh lý nói chung, bệnh về đường hô hấp nói riêng, nhất là trong thời tiết giá lạnh, TS.BS Đoàn Thị Huệ khuyến cáo:

- Cha mẹ cần cho trẻ tiêm phòng đầy đủ theo lịch.

- Mặc quần áo đủ ấm, lưu ý giữ ấm bàn chân, bàn tay, ngực, cổ, đầu... Hạn chế ra ngoài khi nhiệt độ xuống quá thấp, không gian trong nhà cần được đóng cửa kín cẩn thận không để gió lùa.

- Uống nhiều nước ấm hàng ngày.

- Nâng cao sức đề kháng cho trẻ bằng chế độ dinh dưỡng đảm bảo, bổ sung đủ cả lượng và chất, ăn đủ bữa.

- Cho bé vệ sinh răng miệng, mũi họng, đeo khẩu trang khi ra ngoài hoặc khi tiếp xúc với khu vực đông người, nhiều nguy cơ. Bạn nên thực hiện cẩn thận để tránh nhiễm trùng cho trẻ, qua đó phòng được các bệnh viêm đường hô hấp trên và dưới.

Theo dự báo, thời tiết rét đậm, rét hại sẽ còn kéo dài trong những ngày tới, cha mẹ cần phải theo dõi, nắm bắt dự báo thời tiết, từ đó có các biện pháp kịp thời để ứng phó. Khi có các dấu hiệu nghi bị bệnh, phụ huynh cần cho trẻ đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử lý kịp thời.