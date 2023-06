'Transformers 7' vượt mặt Người Nhện

"Spider-Man: Across the Spider-Verse" chiến đấu rất tốt tại phòng vé, nhưng vẫn để "Transformers: Rise of the Beasts" vượt qua trong tuần đầu ra mắt.

Theo Variety, Transformers: Rise of the Beasts (tựa Việt: Transformers: Quái thú trỗi dậy) của Paramount vượt lên trước đối thủ Spider-Man: Across the Spider-Verse khi chào sân ở vị trí quán quân phòng vé. Bom tấn thu về 60,5 triệu USD từ 3.678 rạp.

Mặc dù phải lùi bước trước Transformers 7, phần tiếp theo của phim hoạt hình Spider-Verse do Sony sản xuất vẫn trải qua tuần thứ hai hoành tráng, hạ cánh ở vị trí á quân với 55,4 triệu USD từ 4.332 rạp.

Nhờ thành tích tốt hơn mong đợi của hai phim này, doanh thu phòng vé từ vài tuần đầu tiên của mùa hè (từ ngày 1/5 đến 11/6) tăng 5% so với năm 2022, Comscore thống kê. Các nhà phân tích hy vọng thị trường điện ảnh tiếp tục sôi động khi The Flash và Elemental tham gia vào cuộc cạnh tranh sắp tới.

Rise of the Beasts được đánh giá tính giải trí cao, kỹ xảo mãn nhãn. Ảnh: Paramount Pictures.

Tính đến nay, doanh thu của Transformers 7 tốt hơn đáng kể hai phần trước - Bumblebee năm 2018 ( 21,6 triệu USD ) và The Last Knight năm 2017 ( 44,68 triệu USD ). Đây là dấu hiệu đáng mừng, chứng tỏ loạt phim hành động 16 năm tuổi của Paramount vẫn chưa lụi tàn. Có nhiều ý kiến ​​trái chiều về Rise of the Beasts, song khán giả đón nhận bộ phim với điểm "A-" trên CinemaScore.

David A. Gross - nhà điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research - cho biết: "Bước nhảy vọt doanh thu của phim so với phần trước là rất xuất sắc. Thông thường, phần 6 và 7 của một loạt hành động sẽ cho thấy sự sáng tạo hoặc nguồn năng lượng mới của thương hiệu (ví dụ Mission: Impossible, Fast & Furious, Planet of the Apes) hoặc cũng có thể là dấu hiệu kết thúc cho cả thương hiệu đó (Terminator, Predator). Chỉ có James Bond sống mãi mãi".

Transformers 7 do Steven Caple Jr. đạo diễn, Anthony Ramos và Dominique Fishback đóng chính, tiêu tốn 200 triệu USD chi phí sản xuất. Giới chuyên gia nhận định, bom tấn cần tạo tiếng vang ở thị trường quốc tế để nhanh chóng hồi vốn và có lời.

Trước đó, các phim Transformers kiếm được tới 70% tổng doanh thu phòng vé bên ngoài Mỹ và Canada. Ở nước ngoài, phần phim Rise of the Beasts hiện thu được 110 triệu USD từ 68 thị trường, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 170,5 triệu USD .