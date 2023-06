‘Transformers 7’ chia rẽ khán giả và giới phê bình

Dự án do đạo diễn Steven Caple Jr. cầm trịch nhận điểm số lên tới 89% từ khán giả. Song, phần kịch bản mỏng khiến phim khó thuyết phục các nhà phê bình.

Bộ phim được đầu tư với kinh phí 200 triệu USD. Ảnh: Paramount Pictures.

Transformers: Rise of the Beasts (tựa Việt: Transformers: Quái thú trỗi dậy) khởi chiếu vào ngày 9/6. Sau buổi chiếu sớm, tác phẩm nhận được nhiều phản hồi trái chiều từ các chuyên gia lẫn khán giả đại chúng.

Phần lớn lời khen ngợi đều xoay quanh tính giải trí của bộ phim. Transformers 7 biết cách lấy lòng người xem bằng phần hình ảnh sống động, mãn nhãn cùng hàng loạt bối cảnh đa dạng. Bên cạnh đó, phần âm nhạc cũng được đánh giá cao, mang lại trải nghiệm thú vị.

Cây bút Katherine McLaughlin của tờ ScifiNow cho rằng các cảnh hành động hấp dẫn và bùng nổ chính là điểm nhấn trong phim. Câu chuyện Transformers 7 chưa có nhiều điểm đặc biệt, song lại biết nhấn nhá đúng chỗ. Cùng với đó là thời lượng hợp lý biến đây trở thành trải nghiệm giải trí đáng giá cho khán giả vào mùa phim hè 2023.

Trên tờ CultureMap, nhà phê bình Alex Bentley cho rằng cách biên kịch xây dựng nhân vật trong phim đã có tiến bộ hơn những phần trước. Con người xuất hiện trong phim với nhiều ý nghĩa hơn, không đơn thuần là những “con tốt trong cuộc chiến khốc liệt giữa các robot”. Theo ông, đây là phần phim hay nhất trong cả thương hiệu Transformers.

Tuy nhiên, tổng thể kịch bản phim chưa làm giới phê bình hài lòng. Tờ New York Times nhận định Transformers: Rise of the Beasts xây dựng phần tiền đề tốt. Song, càng về các hồi sau, nội dung càng trở nên rối rắm, có phần cẩu thả.

Cây bút Brian Lowry của CNN nhận định phim bị “sa lầy” ở hồi 2 với nhiều chi tiết thừa thãi, gượng ép. Trái ngược với quan điểm của Alex Bentley, ông lại cho rằng chính việc dành thời gian xây dựng câu chuyện về con người khiến kịch bản trở nên lỏng lẻo, đánh mất sức thú vị.

Ngoài ra, nhà phê bình Robbie Collin của Daily Telegraph còn cho rằng phim mất điểm vì hàng loạt câu thoại sáo rỗng. Ông nhận xét Transformers 7 là một sự thay đổi chiến thuật đáng thất vọng. “Phần mới nhất này tựa như nỗ lực muộn màng để Marvel hóa loạt phim, nhưng kết quả lại ảm đạm đến đáng sợ”, Robbie Collin viết.

Phim được lòng khán giả nhưng chưa chinh phục được các chuyên gia. Ảnh: Nerdist.

Trái ngược với giới hàn lâm, khán giả đại chúng lại bày tỏ sự thích thú với bộ phim của Steven Caple Jr. Đa số ý kiến đồng tình rằng phim là “một bữa tiệc giải nhiệt mùa hè” với tính năng giải trí cao.

Dẫu vậy, một số ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối khi Bumblebee - nhân vật được yêu thích nhất thương hiệu - lại chưa có nhiều đất tỏa sáng trong phần này. Song, màn đại chiến ở hồi kết bộ phim vẫn có thể khiến người xem cảm thấy thỏa mãn.