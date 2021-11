Tranh luận xoay quanh cảnh 18+ trong 'My Name'

Han So Hee chia sẻ cô không biết phải quay cảnh nóng với Ahn Bo Hyun khi đóng phim "My Name". Thông tin này gây tranh cãi khiến công ty quản lý phải lên tiếng giải thích.

Herald Pop đưa tin ngày 2/11, công ty giải trí quản lý 9ATO Entertainment của Han So Hee lên tiếng làm rõ những tranh luận xoay quanh cảnh 18+ ở phim My Name.

Trong cuộc phỏng vấn trước đó, Han So Hee chia sẻ cô không biết mình phải quay cảnh nóng với Ahn Bo Hyun. Đạo diễn và biên kịch sau đó tự sửa đổi kịch bản, thêm cảnh nóng vào mà không thông báo trước với diễn viên. Theo 9ATO Entertainment, chia sẻ của Han So Hee gây hiểu nhầm. Do đó, công ty phải đính chính để tránh những tranh cãi.

“Cảnh quay lần đầu được thảo luận trong giai đoạn tiền sản xuất. Ê-kíp cũng thông báo có thể có một cảnh giường chiếu để thể hiện sự thay đổi cảm xúc của Yoon Jiwoo (PV: Nhân vật Han So Hee thể hiện). Khi đó, kịch bản chưa hoàn thành nhưng chúng tôi đã thảo luận về quá trình quay phim. Sau khi thảo luận về diễn biến cảm xúc của Yoon Jiwoo, chúng tôi tiến hành cảnh 18+ với sự đồng ý của cả Han So Hee và đội ngũ sản xuất. Đạo diễn và các biên kịch cũng đã thảo luận nhiều về cách thể hiện cảnh quay”, công ty giải thích.

Han So Hee có cảnh 18+ trong phim My Name.

Theo 9ATO Entertainment, việc đưa cảnh 18+ vào phim đã được ê-kíp sản xuất và diễn viên thảo luận từ đầu. Tuy nhiên, trong quá trình quay, họ mới đưa ra quyết định cuối cùng về việc có thực hiện cảnh này hay không.

“Cảnh này được quay sau khi đã tham khảo ý kiến giữa đội ngũ sản xuất và Han So Hee. Chúng tôi biết có nhiều mối quan tâm cũng như khó khăn liên quan đến cảnh quay đối với đội ngũ sản xuất và các diễn viên, vì vậy chúng tôi muốn trực tiếp giải thích”, công ty tiếp tục.

My Name là phim mới của Han So Hee. Cô đảm nhận vai Jiwoo - cô gái dũng cảm, liều lĩnh thậm chí mạo hiểm cả mạng sống. Nữ diễn viên sinh năm 1994 cho biết cô tăng 10 kg và chăm tập luyện suốt một tháng để cơ thể khỏe khoắn, tăng cơ bắp.

“Tôi chỉ biết sẽ có một cảnh giường chiếu trong quá trình quay phim. Lúc đầu, tất nhiên, tôi đã nghi ngờ liệu nó có ổn không. Tôi tự hỏi liệu cảnh quay có cản trở mục tiêu trả thù của Jiwoo hay không. Tuy nhiên, tôi hiểu đó là lần đầu cô ấy sống theo cảm xúc thật”, Han So Hee nói về cảnh quay.