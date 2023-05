Tranh chấp đất đai, một người bị chém nhập viện

Mâu thuẫn từ việc chặt hạ cây muồng trên đất trồng sầu riêng, nhóm người dùng hung khí truy sát khiến nạn nhân nhập viện.

Nhóm người đuổi chém nạn nhân. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 13/5, Công an huyện Di Linh phối hợp với Cơ Quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng hành triệu tập những người liên quan băng nhóm do Nguyễn Văn Hoàn (Hoàng “xuyến”, 48 tuổi, ngụ tại xã Tân Lâm, huyện Di Linh) cầm đầu để làm rõ vụ đánh nhau khiến một người bị thương.

Theo tông tin ban đầu, sau khi thuê lại đất 135 từ Ban quản lý rừng Tân Thượng, huyện Di Linh, năm 2022, ông Nguyễn Văn Hoàn làm hợp đồng cho ông Nguyễn Hoàng Khải (48 tuổi, ngụ xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm) thuê hơn 12 ha tại khoản 8, tiểu khu 616 thuộc thôn 5, xã Tân Lâm, huyện Di Linh, để trồng sầu riêng, trong thời gian 10 năm.

Ngày 7/5, ông Khải chặt một số cây muồng do ông Hoàn trồng từ lúc nhận đất 135 nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Bà Nguyễn Thị Xuyến (vợ ông Hoàn) sau đó gửi đơn tố cáo việc ông Khải chặt cây muồng với cơ quan chức năng.

ông Nguyễn Hoàng Khải bị chém nhiều nhát, phải đi cấp cứu. Ảnh: Trùng Dương.

Ngày 9/5, ông Nguyễn Văn Hoàn dẫn nhiều thanh niên sử dụng máy cày chở dầu và mang theo dao, rựa phát đến khu đất thì gặp vợ chồng ông Nguyễn Hoàng Khải đang làm vườn tại đây. Xảy ra xô xát, nhóm của ông Hoàn đã dùng rựa, gậy gỗ tấn công khiến ông Khải bị thương.

Theo Ban quản lý rừng Tân Lâm, diện tích đất 135 tại khoảnh 8, tiểu khu 616 (xã Tân Lâm) thuộc đất lâm nghiệp được đơn vị hợp đồng cho ông Nguyễn Văn Hoàn thuê lại để sản xuất nông lâm kết hợp.