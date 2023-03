Tranh chấp cát-xê của hàng loạt diễn viên Hàn Quốc

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin KBS phát lại nhiều bộ phim nhưng từ chối trả phí cho diễn viên theo quy định. Việc này đang gây tranh cãi.

Chosun đưa tin KBS mâu thuẫn với nhiều diễn viên như Krystal, Ji Chang Wook và Kang Ha Neul về vấn đề phí phát lại. KBS mua bản quyền để phát lại các bộ phim truyền hình như If You Wish Upon Me, Curtain Call, Crazy Love và Jinxed At First với sự tham gia của Krystal, Ji Chang Wook, Kang Ha Neul, Sooyoung, Ha Ji Won, Seohyun, Na In Woo…

Ji Chang Wook và Sooyoung đảm nhận vai chính trong phim If You Wish Upon Me.

Các bộ phim truyền hình kể trên được sản xuất bởi công ty bên thứ ba. Công ty bán bản quyền phát sóng cho KBS và đài này bị cáo buộc từ chối trả phí phát lại theo Đạo luật bản quyền của Hàn Quốc. Đài này phát các bộ phim nhiều lần thay vì một lần theo quy định nhưng từ chối trả phí cho các diễn viên. KBS cho rằng các công ty sản xuất nên trả phí phát lại cho diễn viên. Trong khi đó, hai đài còn lại là SBS và MBC đều tự trả khoản phí này.

Một nam diễn viên chính có phim phát lại trên KBS cho biết: “Các đài truyền hình nhận tiền quảng cáo từ không chỉ TVC phát giữa lúc chiếu phim mà cả trước khi phim bắt đầu lẫn kết thúc. Trong hợp đồng tiêu chuẩn, đài truyền hình được yêu cầu trả phí phát sóng cho diễn viên, nhằm chia sẻ công bằng thu nhập bổ sung như quảng cáo. Nhưng KBS đang diễn giải nó theo một cách kỳ lạ”.

Phí chạy lại tối đa cho một diễn viên là 460.000 won. Một diễn viên phụ cho biết: “Diễn viên chính không quan tâm vấn đề này vì cát-xê của họ lớn. Nhưng với diễn viên vô danh như tôi, vấn đề này rất quan trọng. Phí chạy lại có thể là số tiền cả đời mới kiếm được đối với những diễn viên vô danh như tôi”.

Trước tranh cãi trên, KBS cho biết: “Đó là một sai lầm và chúng tôi dự định trả khoản phí cho các diễn viên”.